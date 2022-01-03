"Петя спить, Нора позіхає": Зеленський поділився фото з ранкового тренування

Президент неодноразово розповідав про свої заняття спортом.
Президент Володимир Зеленський опублікував світлину зі свого ранкового тренування.
Фото з'явилося на його сторінці в Instagram.
"Гантелі стоять, Петя спить, Нора позіхає. Так виглядає перше тренування після Нового року. Усім бадьорого ранку", - підписав фото глава держави.
Він побажав всім бадьорого ранку і додав хештег "Здорова Україна".
Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський підтримав челендж і відтиснувся 30 разів у вишиванці.
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