"Петя спить, Нора позіхає": Зеленський поділився фото з ранкового тренування

"Петя спить, Нора позіхає": Зеленський поділився фото з ранкового тренування

Президент неодноразово розповідав про свої заняття спортом.

Президент Володимир Зеленський опублікував світлину зі свого ранкового тренування.

Фото з'явилося на його сторінці в Instagram.

"Гантелі стоять, Петя спить, Нора позіхає. Так виглядає перше тренування після Нового року. Усім бадьорого ранку", - підписав фото глава держави.

Він побажав всім бадьорого ранку і додав хештег "Здорова Україна".

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський підтримав челендж і відтиснувся 30 разів у вишиванці.

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