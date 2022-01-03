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"Петя спить, Нора позіхає": Зеленський поділився фото з ранкового тренування

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"Петя спить, Нора позіхає": Зеленський поділився фото з ранкового тренування

Володимир Зеленський Instagram

Президент неодноразово розповідав про свої заняття спортом.

Президент Володимир Зеленський опублікував світлину зі свого ранкового тренування.

Фото з'явилося на його сторінці в Instagram

"Гантелі стоять, Петя спить, Нора позіхає. Так виглядає перше тренування після Нового року. Усім бадьорого ранку", - підписав фото глава держави.

Він побажав всім бадьорого ранку і додав хештег "Здорова Україна".

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський підтримав челендж і відтиснувся 30 разів у вишиванці.

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