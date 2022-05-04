"Пи*дець": більшість в уряді Росії та Кремлі нічого не знали про плани Путіна розпочати війну – "Проект"

"Пи*дець": більшість в уряді Росії та Кремлі нічого не знали про плани Путіна розпочати війну – "Проект"

Більшість працівників уряду Росії, Кремля та депутатів Держдуми не знали про плани президента Володимира Путіна розпочати повномасштабну війну проти України, і "навіть високі начальники не встигли скласти план дій – наприклад, в економіці чи пропаганді".

Крім цього, багатьох у Росії вражала сама ідея війни із сусідньою державою. Саме тоді один із високопосадовців у кабінеті міністрів на запитання про те, що він думає про війну, зміг вичавити лише: "Пи*дець".

Про це повідомили журналісти медіа "Проект".

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Згідно з інформацією видання, особливо безглуздо почувалися ті депутати Держдуми РФ, які ще на початку 2022 року за завданням керівництва підписали звернення до Путіна з проханням визнати незалежність "ЛНР" і "ДНР", нібито не здогадуючись, що воно буде передвісником війни.

"Знайомий одного з парламентаріїв згадує: 24 лютого депутат дзвонив йому ледь не у сльозах: він дуже переживав через те, що його підпис під зверненням використали для початку бойових дій", – йдеться у матеріалі видання.

За даними "Проекту", згодом незадоволених "пропрацювали" і вже за кілька днів цей самий російський депутат "у дусі кремлівських методичок" говорив про необхідність згуртуватися перед обличчям західних санкцій.

Через кілька тижнів від початку повномасштабної війни проти України схоже трапилося і з високопосадовцем з російського уряду, який спершу описав події коротким нецензурним словом. Вже згодом він називав усе, що відбувається, "вікном можливостей" для Росії.

Видання зазначає, що замовкли навіть російські депутати, які спочатку зважилися публічно виступити проти війни. Так, у перші дні бойових дій п'ятеро парламентарів засудили агресію Росії, проте вже у квітні, коли кореспондент "Проекту" зателефонував усім цим депутатам, вони відмовилися обговорювати свої антивоєнні заяви.

Зокрема, на запитання про те, чому "незгодні" депутати почали мовчати, федеральний чиновник зіронізував: "Немає тих, хто проти. Просто хтось неточно висловився. А так усі завжди підтримували".

Близький до керівництва партії "Єдина Росія" співрозмовник "Проекту" повідомив, що з тими, хто мав сумніви, провели профілактичні бесіди.

За час бойових дій журналісти видання порозмовляли з десятком чиновників та підрядників Кремля і всі вони повторюють, що не розуміють, яких цілей Росія досягає в Україні. Вони також зізнавалися: у всьому, що стосується проведення так званої "спецоперації" – від пропаганди до відправки військ до України – панують хаос і безлад.

Нагадаємо, журналісти "Проекту" також повідомили раніше, що за даними російських соціологів, більшість росіян не розуміють значення слова "денацифікація" та не можуть його пояснити. Тож влада та пропаганда різко скоротили частоту вживання вигаданого ними терміну.

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