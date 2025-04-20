Піар-акція Путіна: Маломуж прокоментував "великоднє перемир'я"

Ексочільник Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж / © Офіційний сайт Президента України

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Кремлівський диктатор Володимир Путін зробив з перемир’я з нагоди Великодня таку собі «піар-акцію», яка мала на меті показати його «миротворцем».

Таку думку висловив український генерал, ексочільник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в коментарі для «Київ24».

«Скільки не оголошувала Росія перемир’я, жодного разу з 2014 року вона його не дотримувалася, особливо в період широкомасштабної агресії. Тому і цього разу, однозначно, цього [перемир’я — ред.] не передбачалося. Путін використав це для піар-акції, що нібито він є ініціатором перемир’я, хоча є ініціатором агресивної війни та агресивних ударів», — пояснив він.

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За словами генерала, ця «піар-акція» Путіна була розрахована насамперед на Сполучені Штати, а також на «внутрішнього споживача» — пересічних росіян. Водночас не виключено, що російський президент таким чином намагається звинуватити Україну в тому, що війна досі продовжується.

«Путін хоче продемонструвати на міжнародних майданчиках, що Україна нібито не дотримується перемир’я. Так він хоче провокувати різні операції, щоб або звинуватити Україну, або просунутися за окремими напрямками», — зазначив Маломуж.

Нагадаємо, за інформацією президента України Володимира Зеленського, від початку доби 20 квітня російська армія понад 2000 разів порушувала режим припинення вогню на фронті.