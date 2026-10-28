П’ять червоних ліній України на переговорах: дипломат назвав, чим не можна поступатися

Дональд Трамп, Володимир Зеленський та Путін / © ТСН

Реклама

Україна має відстоювати власний суверенітет, територіальну цілісність і право самостійно визначати курс на вступ до ЄС і НАТО під час мирних переговорів.

Про це заявив дипломат Костянтин Єлісєєв, який також назвав необхідні умови для укладення мирної угоди, інформує NV.

Реклама

За словами дипломата, наразі складно оцінити, навколо яких саме питань тривають так звані мирні переговори. Водночас, на його думку, Україна має наполягати на дотриманні принципових умов.

Реклама

Єлісєєв сформулював три основні принципи, яких, як він сподівається, дотримуватимуться українські переговорники.

Перший — «нічого про Україну без України». Другий — усі питання, що стосуються Європи та її безпеки, мають вирішуватися за участі європейських партнерів.

«Нічого не погоджено, поки все не погоджено», — заявив дипломат.

За його словами, доки не узгоджено цілісний документ із мирним планом, не можна вважати погодженими всі його окремі положення.

Реклама

Єлісєєв наголосив, що про реальний початок мирних переговорів можна говорити лише після повного та безумовного припинення вогню.

Він також назвав дві важливі складові майбутньої мирної угоди — гарантії безпеки для України та механізми економічного відновлення держави.

Окремо Єлісєєв окреслив п’ять принципових питань, щодо яких, на його думку, Україна не повинна йти на поступки.

«Ні обмеженню суверенітету України. Ні юридичній зміні міжнародно визнаних кордонів України. Ні будь-якому обмеженню Збройних сил, Сил оборони України», — наголосив дипломат.

Реклама

Він також виступив проти будь-яких обмежень української національної ідентичності та рішень щодо членства або нечленства України в ЄС і НАТО, які ухвалювалися б без згоди самої держави.

За словами Єлісєєва, саме ці п’ять аспектів мають стати основою будь-якого мирного плану.

Раніше повідомлялося, що прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що переговори України, США та РФ в Абу-Дабі попередньо відбудуться 4 листопада.

Ми раніше інформували, що Україна прагне закінчити війну з Росією та готова розглядати як часткове припинення вогню, так і повне припинення бойових дій.

Новини партнерів

Новини партнерів