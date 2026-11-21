Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Європа братиме участь у переговорах із Росією щодо завершення війни в Україні.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

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«Без Польщі не може бути перемовин, як і без кожної з країн Європи, так? І вирішено, що всі країни Європи, які в ЄС і поза ЄС, будуть представляти наступні країни. Це Британія, це Німеччина, це Франція, це Італія, це Польща. Їх ще називають Є5, так? І плюс представники, Європейського Союзу. Європейська комісія, відповідно, одна людина і одна людина від Євроради, і плюс один представник від НАТО. Ось ця група буде представляти всю Європу. Багато з цих країн є нашими сильними партнерами, багато з них впливають на конфігурацію безпеки в Європі. Багато з цих країн є країни, які є сусідами як з нами, так і з Росією. Все це дуже важливо, бо війна в Україні значить — війна в Європі. США сьогодні підтримують такий формат чотиристоронніх зустрічей. Росія? Ну, від США ми отримали сигнали, що начебто Росія не проти. Подивимось», — сказав він.

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Участь ЄС у мирних переговорах — що відомо

Нагадаємо, після переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі, які не принесли суттєвого прориву, Європа знову зіткнулася з проблемою власної участі в мирному процесі. Попри мільярдну допомогу Києву, європейські країни досі не можуть визначитися, хто саме має представляти їхні інтереси на переговорах із Кремлем.

Однією з перешкод залишається категоричне небажання Москви бачити європейців за столом переговорів.

Напередодні лідери ЄС домовилися, що на переговорах між Росією та Україною континент представлятимуть посадовці з Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії, а також інституції ЄС і НАТО.

Зеленський назвав цей результат перемогою української дипломатії.

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«Саме Україна найбільш активно просувала цей підхід, що Європа має бути в усіх перемовинах. Зараз це досягнуто», — сказав він.

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