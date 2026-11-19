Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський заявив про домовленість щодо участі європейських представників у форматах переговорів із Росією. Наступна зустріч, за його словами, має відбутися за участю чотирьох сторін: України, Європи, США та РФ.

Про це глава держави повідомив після зустрічі Коаліції, у якій також брали участь американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

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За словами Зеленського, Європу на переговорах представлятимуть п’ять країн, а також Європейський Союз і НАТО. Він наголосив, що американська сторона розуміє необхідність сильної та скоординованої участі європейців у переговорному процесі.

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Президент повідомив, що Україна ще має окремо обговорити з представниками США дату та порядок денний наступної зустрічі. Він підкреслив, що адженду мають спільно підготувати й затвердити Україна, Європа та Сполучені Штати.

«І вже має бути чотиристороння зустріч: Україна, Європа, Америка і Росія. Ми дуже на це розраховуємо», — сказав Зеленський.

Водночас президент наголосив на необхідності тиску на Москву, щоб переговори не перетворилися на затягування часу. За його словами, Росія має перейти до предметної роботи, адже через війну продовжують гинути українці.

Зеленський також заявив, що Україна не хоче, аби Кремль затягував переговорний процес до зими. Він зазначив, що Європа готова запроваджувати нові санкції та посилювати підтримку України, а США мають використовувати свій вплив на Росію.

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Тим часом Дональд Трамп заявив, що не ухвалюватиме остаточних рішень щодо війни Росії проти України без участі президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, хто здатен зупинити очільника РФ Путіна.

США та Китай мають достатньо політичного й економічного впливу, за словами українського президента, аби зупинити російську війну проти України фактично за одну зустріч із кремлівським

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