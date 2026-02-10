ТСН у соціальних мережах

П’ять кроків до членства в ЄС для Києва: Politico розкрило таємний план Брюсселя

Брюссель розробляє революційний план, який може відкрити Україні двері до Євросоюзу значно раніше, ніж очікувалося — вже у 2027 році. Для цього єврочиновники готові навіть змінити фундаментальні правила прийому нових членів.

Ірина Ігнатова
к Україна може стати членом ЄС до 2027 року

Україна можливо стане членом ЄС до 2027 року / © Дзеркало тижня. Україна

Європейський Союз готує безпрецедентну схему, яка передбачає надання Україні «часткового членства» як частину майбутньої мирної угоди з РФ. Мета — остаточно закріпити Київ у європейській орбіті та унеможливити повернення під вплив Москви.

Деталі цього плану, що складається з п’яти ключових етапів, та інсайди з дипломатичних кулуарів опублікувало Politico.

Крок 1: Підготовка

ЄС почав застосовувати тактику «попереднього завантаження». Це означає, що Києву надають неформальні вказівки щодо переговорних кластерів ще до їх офіційного відкриття. Вже у березні на зустрічі у Кіпрі українська делегація отримає деталі щодо нових законодавчих кроків.

Попри прискорення, єврочиновники наголошують: скорочень у реформах не буде.

«Членство приносить користь лише тоді, коли ви проходите трансформацію», — зазначають джерела видання.

Президент Володимир Зеленський запевняє, що Україна буде технічно готова до 2027 року, адже конкретна дата вступу — це частина гарантій безпеки, які підпишуть не лише партнери, а й Росія.

Крок 2: «Членство-лайт» або зворотне розширення

Урсула фон дер Ляєн запропонувала концепцію «зворотного розширення». Замість класичної схеми «спочатку реформи — потім вступ», пропонується модель «спочатку вступ — потім до виконання зобов’язань». Це дозволить Україні отримати місце за столом ЄС та певні права ще до того, як вона завершить усі інституційні зміни.

Такий підхід підтримують не всі: Німеччина побоюється створення «Європи двох швидкостей», де нові члени матимуть урізані права. Однак прихильники ідеї, серед яких Париж і Варшава, вважають це необхідним політичним та психологічним кроком підтримки нації, що воює вже чотири роки.

Крок 3: Очікування на поразку Орбана

Головною перепоною залишається угорський прем’єр Віктор Орбан, який відкрито називає Україну «ворогом» у своїй передвиборчій риториці. У Брюсселі уважно стежать за виборами в Угорщині, що відбудуться у квітні.

Чиновники сподіваються, що перемога опозиціонера Петера Мадяра може змінити ситуацію. Хоча Мадяр також обіцяв винести питання українського членства на референдум, діалог з ним вважають більш перспективним. Якщо ж Орбан залишиться при владі — вмикається наступний етап.

Крок 4: Ставка на Трампа

Як не парадоксально, але ключем до розблокування євроінтеграції може стати Дональд Трамп. У Брюсселі сподіваються, що американський президент, який прагне увійти в історію як миротворець, особисто натисне на свого давнього союзника Віктора Орбана.

Оскільки вступ України до ЄС є пунктом проєкту мирної угоди, Трамп може використати свій вплив, щоб змусити Будапешт не блокувати процес. Зеленський вже натякав на такий сценарій, зазначивши, що США можуть виступити гарантом того, що «ніхто з європейських суб’єктів не зірве домовленості».

Крок 5: «Ядерна кнопка» — позбавлення права голосу

Якщо ж дипломатія та дзвінки з Вашингтона не спрацюють, у Євросоюзу залишається останній аргумент — активація статті 7 Договору про ЄС. Це найжорсткіша політична санкція, яка дозволяє призупинити право голосу країни-члена у Раді ЄС.

Наразі Брюссель утримується від цього кроку, щоб не грати на руку Орбану перед виборами, дозволяючи йому використовувати образ «жертви брюссельської бюрократії». Однак дипломати підтверджують: якщо угорський прем’єр переобереться і продовжить саботувати спільні рішення, позбавлення Угорщини права вето стане «абсолютно реальним сценарієм».

Раніше агентство Bloomberg розкрило деталі таємного плану, згідно з яким членство України в ЄС розглядається як частина гарантій безпеки у майбутній мирній угоді з РФ. Проєкт документа з 20 пунктів передбачає вступ у 2027 році, а до того часу Київ отримає доступ до ринків та програм блоку. Формальні переговори стартували ще у 2024-му, проте процес суттєво загальмувала позиція Угорщини, яка вимагає поступок і блокує політичні рішення.

