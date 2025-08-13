Обмін територіями, припинення вогню та блеф Путіна: як Європа готує Трампа до переговорів на Алясці

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

У середу, 13 серпня президент України Володимир Зеленський прилетів до Берліна, де провів низку зустрічей.

Спільно долучився до відеоконференції із європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом США Дональдом Трампом.

Участь у відеозустрічі також узяли: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, французький президент Емманюель Макрон, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, олова Європейської Ради Антоніу Кошта, британський прем'єр Кір Стармер, президент Польщі Кароль Навроцький, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Детальніше про розмову європейських лідерів з американським президентом — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Про що говорили лідери Європи з Трампом перед його зустріччю з Путіним

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкрив деталі розмови європейських лідерів із президентом США Дональдом Трампом.

За його словами, основною темою переговорів на Алясці має бути безпека України та Європи.

«На Алясці має йтися про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки. Це був той меседж, який ми сказали сьогодні американському президентові. Ми були одностайні в оцінці ситуації та також в тому, якої мети можна досягти», — зауважив Мерц.

Також він наголосив, що хоча Україна відкрита до обговорення територіальних питань, проте вона не має наміру визнавати захоплені Росією території.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

«Україна готова до перемовин, також територіальні питання обговорювати, але ми виходимо з контактної лінії. Вона є вихідною позицією і юридичне визнання окупованих територій не обговорюється», — зазначив Мерц.

Канцлер Німеччини також зазначив, що Україна має бути за столом переговорів, а також додав що Трамп поінформує Зеленського після зустрічі з Путіним.

Водночас президент Франції Емануель Макрон наголосив, що будь-які територіальні питання американський президент обговорюватиме лише з Україною.

«Територіальні питання будуть обговорюватися тільки із Зеленським», — зауважив Макрон.

П’ять основних принципів для завершення війни

Президент України Володимир Зеленський розповів про п’ять основних принципів для завершення війни, які були узгоджені із європейськими партнерами та президентом США.

«Сьогодні ми у спільній позиції обговорили це з президентом Сполучених Штатів. Перед цим відбулася координаційна розмова. Ми узгодили п’ять принципів, про які вже сказав Фрідріх. Я вдячний йому за лідерство у цьому напрямку», — сказав Зеленський після відеорозмови лідерів держав.

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Йдеться про п’ять принципів у форматі перемовин:

перший принцип — усе, що стосується України, має обговорюватися виключно з Україною, формат розмови має бути тристороннім;

другий — припинення вогню має бути пріоритетом розмови;

третій — Україна та Європа мають мати надійні гарантії безпеки;

четвертий — Росія не може мати права вето щодо європейської та натовської перспективи України;

п’ятий — мирні переговори мають поєднуватися із відповідним тиском на Росію.

«Санкції повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню на Алясці. Це ефективні принципи. Важливо, щоб вони спрацювали» — сказав Зеленський.

Окрім того, під час спільної пресконференції із Фрідріхом Мерцом, Зеленський запевнив, що його позиція щодо так званого «обміну територій» не змінилася — він продовжує наполягати, що територія України неподільна.

Водночас глава держави назвав тиск Росії на фронті блефом і зазначив, що санкції ефективно працюють та б’ють по воєнній економіці Росії.

«Путін блефує, начебто санкції для нього неважливі та що вони не працюють. Насправді санкції дуже допомагають і б’ють по російській воєнній економіці», — сказав Зеленський.

На його думку, Путін не прагне миру, а хоче окупувати всю Україну, тому міжнародна спільнота має посилити тиск на РФ.

М’яч на боці Путіна

Генсек НАТО Марк Рютте, коментуючи розмову із Трампом, Зеленським та європейськими лідерами, назвав її чудовою.

Рютте наголосив, що Європа та Україна перебувають у єдності щодо прагнення зупинити війну.

Водночас він зробив неочікувану заяву про те, що тепер «м’яч перебуває на боці Путіна».

«Чудовий дзвінок із Дональдом Трампом, Зеленським та європейськими лідерами напередодні зустрічі президента Трампа з Путіним на Алясці. Ми єдині в прагненні припинити цю жахливу війну проти України та досягти справедливого та тривалого миру. Ціную лідерство Дональда Трампа та тісну координацію із союзниками. М’яч тепер на боці Путіна», — зазначив Рютте.

Тристороння зустріч

За інформацією західних ЗМІ, наступного тижня можуть відбутися тристоронні переговори за участі Зеленського, Путіна та Трампа, повідомляє телеканал CBS News.

Зокрема, видання нагадує, що у понеділок, 11 серпня, Дональд Трамп висловив оптимізм щодо своєї зустрічі з Путіним. Він сподівається, що вона буде «конструктивною».

Водночас американський президент під час спілкування із журналістами заявив, що планує організувати особисту зустріч за участю Путіна та Зеленського.

«Є дуже висока ймовірність, що у нас буде друга зустріч, яка буде продуктивнішою за першу, тому що на першій я збираюся дізнатися, де ми перебуваємо і що ми робимо. Якщо перша зустріч пройде добре, я хотів би майже одразу провести другу зустріч між Путіним, Зеленським і мною, якщо вони хочуть, щоб я там був», — сказав Трамп.

Своєю чергою видання The Guardian повідомляє, що серед варіантів місця зустрічі, що розглядаються, є міста Європи та Близького Сходу.

Проте американський президент додав, якщо під час зустрічі із Путіним він не отримає «потрібних відповідей», то другої зустрічі не буде.

Водночас Трамп сумнівається, що зможе переконати Путіна припинити удари по цивільних об’єктах в Україні.

«Ну, я вам скажу. Я вже мав цю розмову з ним, у мене було багато хороших розмов із ним. Потім я повертаюся додому і бачу, що ракета влучила в будинок для людей похилого віку або в житловий будинок, і люди лежать мертвими на вулицях. Тож, мабуть, відповідь на це — «ні», бо я вже вів цю розмову. Я хочу закінчити війну», — сказав Трамп.

Коаліція охочих готова контролювати майбутню мирну угоду між Україною та Росією

«Коаліція охочих» — об’єднання країн, які пообіцяли допомогу Україні у протистоянні з Росією, — готова контролювати майбутню мирну угоду між двома країнами. Про це заявив прем’єр Великої Британії Кір Стармер.

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер / © Associated Press

Він повідомив, що військовий план коаліції готовий до реалізації після досягнення угоди про припинення вогню. Стармер назвав майбутній саміт Трампа та Путіна надзвичайно важливим і зазначив, що зараз є шанс на вирішення конфлікту.

«Ми ніколи не були так близько до життєздатного рішення, до шляху, який привів би до припинення вогню. Зараз такий шанс з’явився завдяки зусиллям президента», — зазначив Стармер.

Останній шанс вплинути на переговори

Президент США Дональд Трамп заявив, що його мета на переговорах із Путіним — досягти перемир’я та з’ясувати можливість мирного врегулювання. Про це він повідомив Зеленському та європейським лідерам під час відеоконференції 13 серпня, пише видання Axios.

Аналізуючи відеоконференцію медіа зазначає, що глава української держави застеріг Трампа не довіряти Путіну. У відповідь американський лідер заявив, що не буде вирішувати «територіальні питання» без України, але припустив, що «обмін територіями» може бути частиною угоди.

Європейські лідери, зокрема Макрон, висловили занепокоєння, але Трамп запевнив, що не підтримуватиме визнання окупації українських земель Росією.

Зеленський наполягає на тристоронніх переговорах, але Путін відмовляється.

«Так, президент останнім часом був не в захваті від Путіна. Але це в минулому. Він налаштований оптимістично. Ми оптимістичні, але не божевільні. Це складно», — розповів виданню один з американських чиновників.

Axios зауважує, що радники американського президента вірять у можливість угоди через «втому» сторін від війни, тоді як Європа скептично ставиться до намірів Путіна.

Трамп, за словами його радників, дивиться на процес «поетапно», зосереджуючись на досягненні короткострокового прогресу, щоб підштовхнути Україну та Росію до угоди.

Водночас видання Financial Times зазначає, що Дональд Трамп намагається досягти угоди про припинення вогню в Україні на майбутній зустрічі з Путіним, але територіальні питання не обговорюються. Про це після переговорів із Трампом і Зеленським повідомили лідери ЄС, зокрема Макрон, який заявив, що жодних планів щодо обміну територіями немає.

