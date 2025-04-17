П'ять українських територій у "мирній угоді": Зеленський прокоментував заяви Віткоффа

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що спеціальний представник Дональда Трампа Стів Віткофф своїми заявами про можливе включення українських територій до «мирної угоди» поширює російські наративи.

Про це йшлося під час брифінгу Зеленського 17 квітня.

«Ми сьогодні обговорюємо безумовне перепинення вогню. І до припинення вогню ми не обговорюємо територію. Ви знаєте моє ставлення і наші червоні лінії. Ми не будемо визнавати наші тимчасово окуповані території, українські землі, російськими», — сказав Зеленський.

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Також він зауважив, що Віткофф взяв для себе стратегію російської сторони.

«Вважаю, що вона дуже небезпечна, тому що він — свідомо або несвідомо, я не знаю — розповсюджує російські наративи. І я не бачу в нього мандата обговорювати українські території… Він взагалі не розуміє, про що говорить. Тобто ми все це чули, але ми все це чули як брєд пана Путіна», — сказав президент.

Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський вже звинувачував представника Дональда Трампа в обговореннях "поза своєю компетенцією".

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