"П'ята колона": у Держдумі накинулись на росіян, невдоволених паливною кризою

Спікер Держдуми Росії В’ячеслав Володін / © Associated Press

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Спікер Держдуми Росії В’ячеслав Володін прирівняв до «п’ятої колони» всіх громадян, які висловлюють невдоволення паливною кризою. Політик назвав такі настрої руйнівними та вкрай небезпечними.

Його заяву поширили російські засоби масової пропаганди.

Володін назвав «п’ятою колоною» росіян, які критикують владу через паливну кризу.

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«Ці теми не можна політизувати в жодному разі. Тому що це вже пахне іншим, „п’ятою колоною“ всередині. Популізм і демагогія в цій частині не тільки руйнівні — вкрай небезпечні», — висловився спікер Держдуми.

Він також закликав боротися за країну.

«За країну треба боротися, і будь-які пропозиції, які зміцнюють країну і вирішують проблеми, треба підтримати», — сказав політик.

Нагадаємо, через українські удари по НПЗ Росія зіткнулася з паливною кризою, яка охопила всі часові пояси. У липні виробництво бензину впало до 65% від попиту. Найскладніша ситуація виникла в окупованому Криму та після атаки на Московський НПЗ у червні, проте постачання до Москви вдалося стабілізувати завдяки перенаправленню пального з Уралу, Сибіру, Білорусі та імпорту з Індії.

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