Під час ліквідації наслідків війни в Україні діятиме режим надзвичайного стану – Шмигаль

Під час ліквідації наслідків війни в Україні діятиме режим надзвичайного стану – Шмигаль

Вихід з воєнного та надзвичайного станів може відбуватися поетапно.

Під час ліквідації наслідків війни в Україні діятиме надзвичайний стан, а рішення про скасування воєнного стану і режиму НС ухвалюватимуть президент та уряд.

Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

Також читайте Верховна Рада ухвалила низку важливих законопроєктів: більшість стосуються війни

"Тільки-но військова ситуація буде дозволяти, то керівництво держави буде ухвалювати рішення про скасування воєнного стану. Після воєнного стану залишиться діяти надзвичайний стан по всій державі", – розповів голова уряду.

Він також розповів, що наразі тривають переговори з партнерами про майбутнє відновлення України.

"Звичайно, ми сьогодні ведемо переговори з нашими партнерами, тому що у нас буде багато роботи з відновлення нашої країни, ми будемо багато будувати, багато відновлювати... Під час ліквідації наслідків діятиме режим надзвичайного стану. Президент і уряд будуть ухвалювати рішення, коли будемо виходити з цих станів поетапно",– пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України розповів, що на сьогодні в усьому світі створюється дуже багато фондів з підтримки держави та її відновлення після війни. Так, над великою програмою активно працює велика кількість людей.

Читайте також: