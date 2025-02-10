Під час Мюнхенської конференції очікуються кулуарні перемовини щодо України – голова MSC

Він також зазначив, що виступу із конкретним мирним планом поки не очікується, але сама конференція може допомогти сформувати його контури.

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки (MSC), яка відбудеться цього тижня. Основна увага заходу буде приділена війні Росії проти України та можливим шляхам її завершення.

Як повідомляє Barron’s, під час конференції відбудуться зустрічі з ключовими союзниками Києва, однак переговори проходитимуть у кулуарах.

"Ми сподіваємося, що Мюнхен буде використаний — і ми маємо ознаки того, що так і буде — для досягнення прогресу у справі встановлення миру в Україні", – заявив голова MSC Крістоф Хойсген на пресконференції у Берліні.

Він також зазначив, що виступу із конкретним мирним планом поки не очікується, але сама конференція може допомогти сформувати його контури.

"Ми припускаємо, що переговори відбудуться у кулуарах. Я залишу відкритим питання, чи буде оголошено план на конференції. Я впевнений, що конференція буде використана для того, щоб побачити контури такого плану", – наголосив він.

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На заході також будуть присутні представники нової адміністрації президента США Дональда Трампа, серед яких віцепрезидент Дж. Д. Венс, держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник з питань війни між Україною та Росією Кіт Келлог.

Зустріч у Мюнхені відбудеться напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це може стати однією з перших можливостей для українських і американських посадовців безпосередньо обговорити питання війни після повернення Трампа до Білого дому.

"Я сподіваюся, що в Мюнхені ми досягнемо прогресу… той факт, що відповідальна за це людина, Келлог, приїде, є для мене показником цього", – додав Хойсген.

Водночас представників офіційної російської влади на конференції не буде.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській конференції з питань безпеки цього тижня.