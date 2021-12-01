Під час обшуків у Киви знайшли багато грошей, злитки золота і картину, на якій він - в образі Муссоліні

Під час обшуків у Киви знайшли багато грошей, злитки золота і картину, на якій він - в образі Муссоліні

На одній із картин нардеп Ілля Кива зображений в образі італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні.

Під час обшуку в будинку одіозного нардепа від партії “Опозиційна платформа – За життя” Іллі Киви в його незадекларованому будинку в Козині біля Києва знайшли велику кількість готівки, злитки золота і картини очільниці підсанкційного видання “Страна.ua” Світлани Крюкової.

Про це йдеться в матеріалі Bihus.Info.

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Незадекларований "кеш" Іллі Киви

Як свідчать фотографії, які редакція Bihus.Info отримала з власних джерел у правоохоронних органах, під час обшуку в Іллі Киви знайшли готівку як в гривнях, так і в іноземній валюті. Так, під час обшуку в нардепа виявили понад 1,1 млн грн та 500 тис. доларів США (приблизно 13,5 млн грн), а також понад 300 тис. грн – в автомобілі.

Злитки золота

Окрім грошей, правоохоронці виявили також золоті злитки, вагою від 1 до 100 грам. Загальна вартість золота на одній цій фотографії становить не менше 1 млн грн. Водночас в декларації Кива не вказав наявінсть будь-якого золото.

Картини Світлани Крюкової

Також в будинку знайшли декілька картин, які на своїх сторінках в соцмережах продає керівниця підсанкційного видання “Страна.ua” Світлана Крюкова. Одну з цих картин, де Кива - в образі фашистського диктатора Беніто Муссоліні, Крюкова подарувала нардепу на його день народження у 2020 році. На іншій картині Кива зображений в компанії своїх колег по партії – Вадима Рабіновича та Віктора Медведчука – в образах героїв радянського фільму “Кавказька полонянка”.

Нагадаємо, у народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви проводилися обшуки. Як пояснили у ДБР, з обшуками до народного депутата прийшли через стрілянину з автомата. У день смерті Степана Бандери Кива записав відео, на якому він з автоматом в руках заявляє, що є лідером “антифашистського руху”, після чого позаду спалахує салют, а сам нардеп стріляє вгору з автоматичної зброї.

ТСН.uа розповідав про вісім найгучніших скандалів і курйозів, в які потрапляв нардеп за час роботи ВР 9-го скликання.

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