Під час президентської кампанії Путін посилюватиме агресивні дії проти України – речник ЄС

У Євросоюзі також відреагували на заяви з боку РФ про готовність до мирних переговорів: там вказали, що до слів російського керівництва немає жодної довіри, бо вони прямо суперечать діям влади.

Рішення та дії президента Росії Володимира Путіна свідчать, що він збирається продовжувати війну проти України. Під час своєї передвиборчої кампанії диктатор посилюватиме агресивні дії проти України.

Таку думку висловив речник Євросоюзу Пітер Стано на брифінгу 19 січня, повідомляє "Укрінформ".

Стано сказав, що рішення та дії Путіна чітко свідчать, що "він має намір продовжувати злочинну агресію проти України". Поки що не було жодних реальних ознак щодо мирних зусиль з російської сторони, "тож Путін не прагне миру".

"Під час своєї президентської кампанії до виборів цієї весни, результати яких, я думаю, вже відомі, він (Путін – ред.) посилюватиме агресивні дії проти України. Він продемонстрував це протягом різдвяних і новорічних свят, а також під час нинішньої ескалації, застосовуючи зброю, ракети, дрони, що уражають дедалі більше інфраструктурних та інших цивільних об’єктів", – наголосив речник ЄС.

Він сказав, що Євросоюз і вся міжнародна спільнота повинні надалі підтримувати Україну, а також наголосив на великому значенні зустрічі безпекових радників щодо української формули миру у Давосі. За словами Стано, такі зусилля повертають увагу міжнародної спільноти до розв’язаної Росією війни. Це дуже важливо, адже російська агресія спрямована не лише проти України, а й проти всієї системи міжнародного права та Хартії ООН.

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Речник ЄС наголосив, що будь-які мирні ініціативи повинні поважати базові принципи міжнародного права, територіальну цілісність та суверенітет України.

Стано також прокоментував заяви росіян про готовність до переговорів, сказавши, що до слів керівництва РФ немає жодної довіри, бо вони прямо суперечать діям влади: "Ми бачили, що всі ці декларації не супроводжуються жодними діями".

До слова, на думку офіцера "Легіону Свобода Росії" Леоніда Полякова, до президентських виборів Путіна російські війська намагатимуться захопити Куп’янськ та Авдіївку, де розташовані важливі транспортні вузли.

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