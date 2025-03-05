Під час промови Трампа демократи влаштували протест і підтримали Україну (фото)

Демократи мали синьо-жовті елементи одягу, як-от краватки та шарфи, що символізують солідарність з Україною.

Під час промови президента США Дональда Трампа перед Конгресом 4 березня конгресмени-республіканці влаштували протест. Одного з них навіть вивели із залу.

Про це стало відомо з трансляції промови американського лідера, повідомили CNN та The New York Times.

Від самого початку виступу Трампа були очевидні ознаки протестів демократів у Палаті представників. Так, на знак протесту членкині Демократичної партії були одягнені у рожеве. Демократи також мали синьо-жовті елементи одягу, як-от краватки та шарфи, що символізують солідарність з Україною.

На початку виступу президента США конгресмена-демократа Ела Гріна вивели із залу. Все тому, що Грін встав під час виступу, підняв у повітря свою тростину і почав кричати.

Протягом промови Трампа деякі демократи тримали плакати і таблички з різними написами. Представниця Мічигану Рашида Теліб принесла до зали невелику дошку, щоб у режимі реального часу реагувати на коментарі президента США.

Протест конгресменів-демократів під час виступу президента США Дональда Трампа / Фото: Associated Press

Протест конгресменів-демократів під час виступу президента США Дональда Трампа / Фото: Associated Press

Протест конгресменів-демократів під час виступу президента США Дональда Трампа / Фото: Associated Press

Нагадаємо, під час виступу у Конгресі Трамп заявив, що отримав важливого листа від президента України Володимира Зеленського про те, що держава готова сісти за стіл переговорів, щоб наблизити тривалий мир.