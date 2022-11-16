Під час ракетної атаки в Києві побував директор ЦРУ, який зустрівся із Зеленським – WP

Бернс підтвердив підтримку з боку США для України того дня, коли російські ракети атакували столицю та інші регіони.

Директор Центрального розвідуправління США Вільям Бернс побував 15 листопада у Києві і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на анонімного чиновника зі США.

Згідно з повідомленням, у Києві очільник ЦРУ "зміцнив зобов'язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі з російською агресією". За словами американського чиновника, під час російських ракетних атак Бернс перебував у безпеці всередині посольства США.

Директор ЦРУ також зустрівся із представниками українськими розвідки. Сторони обговорили попередження з боку США, яке Бернс зробив 14 листопада голові Служби зовнішньої розвідки Росії – "не використовувати ядерну зброю" у війні проти України.

Зауважимо, що 14 листопада директор ЦРУ в Анкарі зустрівся з директором Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним.

Нагадаємо, Росія 15 листопада влаштувала масований ракетний обстріл по низці областей України. Сили ППО збили понад 70 із 90 випущених російських ракет. Проте були влучання – пошкоджено 15 об’єктів енергетичної інфраструктури. Також пошкоджені житлові будинки і загинули люди. У частині регіонів зникало електро-, тепло- та водопостачання, яке вже відновлюють.

Зокрема, у Києві сили ППО збили чотири ворожі ракети, проте було два влучання в житлові будинки.

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, Росія того дня влаштувала наймасованіший обстріл енергосистеми України від початку війни. Наслідки можуть бути для сусідніх держав.

Київ – результати обстрілу: під завалами знайшли мертву людину, половина містян – без світла

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