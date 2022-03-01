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Під час виступу Лаврова в ООН дипломати демонстративно покинули зал: відео

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Під час виступу Лаврова в ООН дипломати демонстративно покинули зал: відео

Associated Press

Дипломати відмовились слухати брехню російського агресора.

Дипломати на засіданні ООН під час відеовиступу очільника російського МЗС Сергія Лаврова демонстративно покинули залу. 

Про це повідомив постпред України в ООН Сергій Кислиця. 

"Досить піддаватися божевіллю військових злочинців. Ми вислухаємо вас у Міжнародному трибуналі за воєнні злочини путінського режиму", - написав Кислиця. 

Видання Guardian повідомляє, що українська дипломатка, яка була присутня на засіданні, Євгенія Філіпенко подякувала світу за підтримку України. 

"Щиро дякуємо за цей чудовий прояв підтримки українців, які борються за свою незалежність", - сказала вона своїм колегам. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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