Під час виступу Лаврова в ООН дипломати демонстративно покинули зал: відео

Під час виступу Лаврова в ООН дипломати демонстративно покинули зал: відео

Дипломати відмовились слухати брехню російського агресора.

Дипломати на засіданні ООН під час відеовиступу очільника російського МЗС Сергія Лаврова демонстративно покинули залу.

Про це повідомив постпред України в ООН Сергій Кислиця.

" Досить піддаватися божевіллю військових злочинців. Ми вислухаємо вас у Міжнародному трибуналі за воєнні злочини путінського режиму", - написав Кислиця.

Видання Guardian повідомляє, що українська дипломатка, яка була присутня на засіданні, Євгенія Філіпенко подякувала світу за підтримку України.

"Щиро дякуємо за цей чудовий прояв підтримки українців, які борються за свою незалежність", - сказала вона своїм колегам.