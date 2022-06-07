Під час виступу Росії на кліматичній конференції в Бонні делегати майже всіх країн залишили залу (відео)

Під час виступу Росії на кліматичній конференції в Бонні делегати майже всіх країн залишили залу (відео)

Під час виступу росіянина в ході Боннської кліматичної конференції делегати майже всіх країн залишили залу на підтримку України.

Зауважимо, що делегація з України отримала можливість першою виступити з промовою на конференції.

Про це повідомили в українському Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів 7 червня.

"Майже всі учасники конференції висловили солідарність з Україною. Ба більше, саме українська делегація отримала можливість першою виступити з промовою. А під час виступу росіянина делегати інших країн взагалі покинули залу", – зазначили у відомстві.

Окрім того, представник делегації Австралії засудив невиправдане вторгнення Росії до України, яке є прямим порушенням міжнародного права, включно зі Статутом ООН.

"Слова підтримки Україні від імені Євросоюзу пролунали від представників Франції, від імені групи збереження цілісності довкілля – від представників Швейцарії. Солідарність із Україною також висловили Грузія, Велика Британія та США", – додали в українському міністерстві.

❗Рашисти зганьбилися: у ході Боннської кліматичної конференції делегати майже всіх країн покинули залу під час виступу росіянина – підтримали Україну У Німеччині розпочалася Боннська конференція зі зміни клімату. Майже всі учасники конференції висловили солідарність з Україною.✊ Ба більше, саме українська делегація отримала можливість першою виступити з промовою. А під час виступу росіянина делегати інших країн взагалі покинули залу. Представник делегації Австралії засудив невиправдане вторгнення росії, яке є прямим порушенням міжнародного права, включаючи Статут ООН. Слова підтримки Україні від імені Євросоюзу пролунали від представників Франції, від імені групи збереження цілісності довкілля – від представників Швейцарії. Солідарність із Україною також висловили Грузія, Велика Британія та США. #BonnClimateConference Опубліковано Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України Вівторок, 7 червня 2022 р.

Нагадаємо, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця висміяв МЗС Росії та його речницю Марію Захарову після того, як Сергію Лаврову довелося скасувати запланований візит до Сербії.

Зеленський про війну з Росією: втома наростає, нас намагаються штовхати до невигідного результату

Читайте також: