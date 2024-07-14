Під час виступу Трампа у Пенсильванії пролунала стрілянина (фото)

Політик схопився за вухо після інциденту.

Звуки стрілянини пролунали під час виступу американського політика та колишнього президента Дональда Трампа у Пенсільванії.

Про це стало відомо під час трансляції виступу.

Дональд Трамп постраждав під час стрілянини / Фото: із соцмереж

Він перервав промову і покинув майданчик. Політик схопився за вухо після інциденту. На місці працює поліція.

Також помітно, що у Трампа - закривавлене вухо.

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Секретна служба США з'ясовує обставини стрілянини на мітингу Трампа. Той, хто стріляв, поки що не спійманий, повідомляє медіакомпанія RSBN.

Кандидат у президенти США після стрілянини різко пригнувся. Про постраждалих та мотиви стрільця поки невідомо.

Нагадаємо, кандидат у президенти Дональд Трамп заявив, якщо у США буде "розумний" лідер, то такі країни як Росія, Китай і Північна Корея припинять бути ворогами Вашингтона.

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