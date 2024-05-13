Під час війни на допомогу місцевим громадам приходить громадський сектор та соціально-відповідальний бізнес. Відео

Розчищення річок та джерел, благоустрій прибудинкових територій, збереження історичної спадщини, облаштування інклюзивних майданчиків, освітлення, озеленення - у Вінницькій області оголосили конкурс з благоустрою "Твори Добро".

Про це повідомила в своєму телеграм-каналі народна депутатка України Лариса Білозір.

"Твори добро! Робоча субота з однодумцями на Вінниччині. Більше 3 млн. грн. в рамках конкурсу «Твори добро» надамо ініціативним громадянам та громадам для покращення життєвого простору в їх громадах. Це наш новий, класний проект для людей, який відкриває можливості для покращення життєвого середовища для жителів громад Вінниччини.

Приємно було особисто долучитися до важливої ініціативи разом з активом громадської організації «Ми - Вінничани» та партнером проекту «Твори добро» Благодійним Фондом "МХП-Громаді".

У цьому масштабному проекті, можуть брати участь як органи місцевого самоврядування, комунальні заклади, так і громадські організації та жителі Вінниччини, обʼєднані в ініціативні групи", - повідомила парламентарка.

Довідково: Конкурс оголосило громадське об’єднання “Ми – Вінничани”, за підтримки Благодійного фонду “МХП-Громаді”, народних депутатів Лариси Білозір, Миколи Кучера, Геннадія Вацака та учасників і партнерів об’єднання: Олександра Домбровського, Сергія Кудлаєнка, голови благодійного фонду “Український Альянс” Миколи Філонова.

"Наші пріоритети незмінні - максимальна допомога фронту і ЗСУ. Але ми продовжуємо надавати підтримку і допомогу родинам військових, освітянам, медикам, школярам, навчальним закладам і розвивати наші громади. Стаємо поруч там, де не вистачає власних засобів та ресурсів у місцевого самоврядування, - зазначили організатори конкурсу з підтримки місцевих громад.

Ідея конкурсу наступна: він має сприяти вирішенню конкретних місцевих проблем шляхом підтримки місцевих ініціатив фінансово. Як зазначив під час презентації, голова ГО “Ми – Вінничани” Валерій Коровій, сама назва конкурсу визначає його мету: об’єднати людей, які прагнуть творити добро, які думають про майбутнє.

За словами Валерія Коровія, проєкти, що подаються на розгляд, мають реалізуватися у 2024 році, ГО “Ми – Вінничани” готові профінансувати до 100 тисяч гривень в кожному проєкті, які конкурсна комісія, визначить, як переможців. Також він назвав важливу умову, за якої конкурсна комісія розглядатиме пропозиції: це співфінансування.

Умови співфінансування проєктів:

▪️Ініціативні групи мешканців – не менше 5% від вартості проєкту;

▪️Громадські організації – не менше 10 %;

▪️Комунальні установи та заклади – не менше 25%.

▪️Бюджет конкурсу – понад 3 мільйони гривень.

Прийом конкурсних заявок: з 15 квітня по 15 червня 2024 року (термін продовжено).

Результати конкурсу будуть оголошені до 25 червня 2024 року.

Напрямки проєктів:

▪️Зовнішнє впорядкування вулиць, площ, набережних, житлових кварталів, місць відпочинку.

▪️Впорядкування колодязів загального користування, освітлення, озеленення, обводнення тощо.

▪️Збереження історико-культурної та духовної спадщини.

▪️Розвиток спортивної та туристичної інфраструктури населених пунктів.

▪️Заходи екологічного спрямування. Та інші.

Закликав мешканців Вінниці не чекати і також долучатися до конкурсних заявок голова осередку «Вінничани» в обласному центрі, народний депутат VIII скликання Сергій Кудлаєнко:

«Хочу подякувати тим мешканцям Вінниці, які прийшли на цей захід. Хочу особливо зазначити, що є нагальна проблема розвивати віддалені від центру мікрорайони міста. Ми днями зустрілися з представниками квартальних комітетів, молоддю. Ми вирішили, що долучаємося до участі у конкурсі. І хочу зазначити: ми не повинні чекати на те, що хтось має щось нам дати, чи щось зробити для нас. Ми повинні самі визначитися, зорганізуватися, зробити і показати готовий результат. Тому, вінничани, долучайтеся до конкурсу, подавайте проекти та робіть наше місто кращим».

"Наші проєкти - це не тільки про наближення Перемоги, а й про відбудову України. Досвід Вінниччини стане в нагоді усім регіонам України, які постраждали від російських окупантів", - підкреслив співорганізатор соціального проєкту Микола Філонов.