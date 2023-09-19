Під час війни не може бути "бізнесу як завжди" - Бербок

Під час повномасштабної агресії Росії проти України та постійних нападок Москви на статут ООН, організація не може продовжувати працювати, як у мирні часи.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Tagesschau.

Німецька міністерка закликала світову спільноту до рішучого сигналу російському президенту-диктатору Володимиру Путіну.

"Особливо в ці часи, коли російський президент атакує не лише європейський мирний порядок, але й статут Організації Об'єднаних Націй, в Організації Об'єднаних Націй також не може бути бізнесу як завжди", - наголосила вона.

Міністр додала, що попри всі кризи у світі, статут ООН потрібно не лише просувати, але й відстоювати разом.

Як повідомлялося, український президент Володимир Зеленський висловився про участь очільника МЗС Росії Сергія Лаврова в Радбезі ООН. Президент зазначив, що питання щодо участі росіян у Радбезі ООН слід ставити усім членам Організації.

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