Під час візиту Байдена до Польщі Варшава порушить тему передавання Україні літаків

На переговорах із президентом США Джо Байденом Варшава порушить тему передавання Україні бойових літаків.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський в ефірі Польського радіо.

"Ми обговорюємо і говоритимемо про це сьогодні з президентом США, зокрема, під час саміту "Бухарестської дев'ятки". Будемо говорити про те, як має виглядати подальша військова підтримка", - сказав він.

До слова, після візиту до Києва Байден вирушив поїздом до польського до Перемишля, а далі автомобілем до Жешува. Програмою візиту до Польщі передбачаються переговори Джо Байдена з Анджеєм Дудою, публічний виступ глави Білого Дому біля Королівського замку у центрі Варшави, а також зустріч з лідерами "Бухарестської дев’ятки".

Нагадаємо, 20 лютого Джо Байден прибув до України з неоголошеним візитом. В Києві глава США зустрівся з Володимиром Зеленським. Український лідер зазначив, що візит Байдена є надзвичайно важливим сигналом підтримки для України та українців.

Зокрема, Байден під час візиту запевнив свого українського колегу у цілковитій підтримці та анонсував нову військову допомогу Україні. Також голова Білого дому анонсував новий пакет військової допомоги на 500 млн доларів.

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