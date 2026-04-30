«Ви помітили, як повернення наших захисників з російського полону стало системним процесом під керівництвом Буданова? Статистика говорить сама за себе: лише за чотири місяці цього року відбулося вже 5 масштабних обмінів. Результат — понад 1100 військових і цивільних повернулися додому. Природа цього, як на мене, у докорінній трансформації самого підходу. Адже процес повернення полонених став невід’ємною частиною переговорного процесу і питання повернення додому наших військових та цивільних — один з найважливіших треків мирних перемовин сьогодні», — зазначив експерт.

Він додав, що у процесі відчувається і рука розвідки, позаяк його рухають не гучні декларації чи емоції, а приховані важелі впливу, непублічні канали комунікації, залучення посередників, робота з больовими точками ворога. Загалом багаторівнева стратегія з метою визволення з російського полону усіх наших захисників та цивільних.

«А вчорашня нарада у президента за участі Буданова та команди Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими вкотре підтвердила: процес остаточно увійшов у нове русло. Йдеться вже не просто про кількість. Адже коли президент публічно говорить про повернення „азовців“, про людей, що 4 роки були в полоні — це прямий натяк на здатність команди працювати і досягати результату з найскладнішими кейсами. Звичайно, за цим стоять тисячі годин роботи. Навіть частину зниклих безвісти вдалося перевести у новий статус — підтверджених полонених. І вже маємо не один випадок, коли наші герої, яких вважали зниклими безвісти — повернулися додому», — нагадав блогер.

За його словами, хоча міжнародні партнери були залучені й раніше, розширення географії посередництва — від США до країн Близького Сходу — свідчить про суттєве посилення цього процесу.

«Тепер це не лише дипломатія заради дипломатії. Це використання міжнародних гравців, які створюють для РФ додаткові больові точки й змушують її входити у переговорний процес і, зрештою, відпускати наших хлопців та дівчат», — наголосив політолог.

Саме тому, додав віе, вчорашню зустріч у президента навряд чи варто вважати простою протокольною нарадою. Радше це свідчення того, що спрацював новий важіль тиску на Росію, який дав можливість вивести на фінальний етап підготовки наступний масштабний обмін.

«А це — ще одна наочна ілюстрація докорінної трансформації роботи з повернення полонених, — від ситуативних рішень до системної моделі стратегічного менеджменту. І ще одна цікава деталь. Україні вдалося зламати звичаї воєн, проводячи обміни під час бойових дій, а не після їх завершення. Ще у 22-му році Координаційний штаб під керівництвом Буданова почав звільняти наших з полону і за час повномасштабної війни проведено вже 73 обміни. Додому вдалося повернути 9048 українців, серед яких як військові, так і цивільні особи», — завершив Петро Олещук.

