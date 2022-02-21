Під маєтком Медведчука незвична активність: багато охорони та поліції – фото

Під маєтком Медведчука незвична активність: багато охорони та поліції – фото

З маєтку вивозять речі, кажуть очевидці.

Під маєтком нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука протягом кількох останніх годин 21 лютого відбувається незвична активність.

Про це повідомляє Bihus.Info.

За даними журналістів, будинок політика, який нині перебуває під домашнім арештом, "оточили численні охоронці, ймовірно, "рідної" для Медведчука охоронної компанії "Шторм", та та поліція.

"За словами очевидців, з маєтку вивозили якісь речі. Втім, коли журналісти прибули на місце, то зустріли лише натовпи охорони і поліції, яка блокує виїзди і вже обшукала запарковане у дворі будинку авто", – йдеться у повідомленні журналістів.

Чи перебуває сам Медведчук у маєтку – поки невідомо.

Нагадаємо, 18 лютого з України до Білорусі власним авто виїхала дружина Медведчука – Оксана Марченко.

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