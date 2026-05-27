Під загрозою захід України і ключові траси: Путін готує нову операцію з Білорусі, Лукашенко - у грі

Лукашенко і Путін. / © Associated Press

Реклама

Схоже, Мінськ і Москва висувають умови, щоб виправдати здійснення Росією ударів безпілотників по Україні з території Білорусі.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики згадують заяву генерал-лейтенанта Радбезу Білорусі Олександра Вольфовича про те, що нібито білоруські війська «зафіксували» 116 спроб українських БпЛА перетнути міжнародний кордон з республікою протягом останнього тижня. Він стверджував: начебто деякі дрони навіть намагалися атакувати білоруську прикордонну інфраструктуру.

Реклама

Аналітики ISW наголошують, що ці заяви Вольфовича прозвучали на тлі нещодавніх попереджень Києва про те, що Росія тисне на Білорусь, щоб та провела операції проти України або невказаної держави НАТО.

«Білорусь навряд чи розпочне наземне вторгнення проти України. ISW незалежно не спостерігала і не підтверджувала жодного нарощування білоруських сил на білорусько-українському кордоні, яке було б достатнім для наземного вторгнення. Росії також бракує резервів, необхідних для підтримки білоруських військ у разі наземного вторгнення в Україну», — йдеться у звіті Інституту.

Удари дронами з Білорусі

Втім, вважають аналітики, РФ може використати заявлені випадки присутності безпілотників ЗСУ у повітряному просторі Білорусі, щоб виправдати використання території цієї країни для здійснення «ударів у відповідь» проти України. Адже територія республіки дозволить росіянам здійснювати безперервні удари БпЛА по українських наземних лініях зв’язку на заході та північному-заході країни. Нараді російські дрони не можуть легко вразити з точністю

Американські фахівці вважають, що здатність російської армії використовувати територію Республіки Білорусь для здійснення ударів може дозволити «Шахедам» і «Молніям» атакувати автомагістраль М-06, яка проходить через західні українські області, включаючи ключові маршрути постачання з Польщі до України та залізницю, що з’єднує дві країни.

Реклама

Російські війська вже атакують західні області зі своєї території, але запуск безпілотників з Білорусі дозволить окупантам використовувати дистанційно керовані «Шахеди» та «Молніх», що підвищить їхню точність та здатність уражати рухомі цілі вздовж українських ЛНК.

Українські чиновники повідомили, що російський оператор БплА, що базується в Білорусі, 22 грудня 2025-го здійснив удар «Шахедом», керованимFPV, по українському вантажному поїзду поблизу Коростеня у Житомирській області (приблизно за 50 кілометрів на південь від білоруського кордону).

«Заяви Вольфовича та нещодавні українські попередження щодо Білорусі свідчать про те, що Росія створює інформаційні умови для подальшого використання Мінська у власних військових цілях. Зокрема, для ударів по стратегічно важливих об’єктах глобального нагляду в тилу західної України», — підсумували в ISW.

Нагадаємо, днями Мінськ звинуватив Україну в спробах атак на Білорусь. У ДПСУ назвали ці заяви абсурдними. Адже РФ використовує територію республіки та інших сусідніх держав для прольоту своїх ударних дронів у напрямку України.

Реклама

Своєю чергою, командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді заявив, що визначено перші 500 цілей на території Білорусі. Їх можуть атакувати, якщо режим Олександра Лукашенка вирішить підтримати Росію у війні.

Дата публікації 10:19, 23.05.26 Кількість переглядів 106 Наступ з півночі-2026: чи наважиться Лукашенко остаточно вступити у війну?!

Новини партнерів