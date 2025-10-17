ТСН у соціальних мережах

“Підбурювачі війни”: у Путіна знайшли винних у зриві миру в Україні

Кремль цинічно знову шукає винних у тому, що в Україні не вдається досягнути миру.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

Спецпредставник російського президента-диктатора Кирило Дмитрієв звинуватив Велику Британію та країни Євросоюзу у небажані до миру.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі, пише Sky News.

Дмитрієв, забувши про небажання Кремля припинити війну, цинічно звинуватив лідерів Великої Британії та ЄС, яких він назвав “підбурювачами війни” у “дуже й дуже наполегливих спробах зірвати перспективи миру”.

Натомість російський посадовець вихвалився результатами розмови між американським президентом Дональдом Трампом і диктатором Володимиром Путіним. За словами Дмитрієва, вона була “позитивною та продуктивною”.

“Але діалог, мир і співпраця між США та Росією переможуть”, - зухвало заявив прихвостень “фюрера” Кремля.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, мовляв, Європа не здатна покласти край війні в Україні. Він наголосив, що лише йому під силу покласти край війні і висловив впевненість, що доб’ється успіху.

Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що однією з перешкод на шляху мирних переговорів залишається «фундаментальна невідповідність очікувань, коли росіяни схильні думати, що на полі бою вони діють краще, ніж є насправді».

