Підбурювання до насильства: Радбез ООН збереться, щоб обговорити роль російської пропаганди в розпалюванні війни

21 червня 2022 Рада Безпеки ООН обговорить підбурювання до насильства як одну з причини російської агресії проти України.
Про це повідомляє секретаріат Радбезу ООН, - пише Укрінформ.
Пункт порядку денного засідання РБ названий «Підбурювання до насильства, що призвело до скоєння жорстоких злочинів».
Члени Радбезу та представники запрошених країн зроблять заяви про причини війни, зокрема про роль, яку в її розв’язанні зіграли пропаганда та мова ворожнечі в Росії. Ініціювала розгляд цього питання Албанія, яка головує в РБ у червні.
Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом - ред.). Заплановано виступ постпреда України при цій організації Сергія Кислиці.
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