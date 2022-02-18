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"Підготовка до наступу": Гримчак пояснив, навіщо терористи оголосили евакуацію людей з ОРДЛО

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"Підготовка до наступу": Гримчак пояснив, навіщо терористи оголосили евакуацію людей з ОРДЛО

Associated Press

Україна не має жодних планів наступу.

Масова евакуація жителів тимчасово окупованих районів Донбасу на територію Ростовської області Російської Федерації, про яку оголосив ватажок терористичної т. зв. "ДНР" Денис Пушилін, є елементом спланованої масштабної провокації РФ, котра може передувати можливому наступу.

Таку думку висловив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак в коментарі OBOZREVATEL.

За його словами, провокація росіян розпочалася ще 17 лютого, коли бойовики обстріляли цивільні об’єкти на тимчасово окупованому Донбасі.

"Наскільки я розумію, провокація розпочалася у четвер (17 лютого. – Ред.) масовим обстрілом уздовж усієї лінії розмежування. Причому, обстріли велися по цивільних об’єктах, досить часто вони велися з цивільної забудови, де у нас діє заборона на відкриття вогню у відповідь. Але була надія на відповідь наших військ", – пояснив Гримчак.

Він додав, що майже одразу після обстрілів російські пропагандистські телеканали почали звинувачувати в цьому Україну.

"Мені здається, що ця команда на евакуацію – це саме підготовка до масштабної провокації або до наступу", – припустив Гримчак і зауважив, що у нинішній ситуації Україні необхідно підсилювати ЗСУ, адже жодних планів наступу Україна не має.

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