"Підготовка до наступу": Гримчак пояснив, навіщо терористи оголосили евакуацію людей з ОРДЛО

"Підготовка до наступу": Гримчак пояснив, навіщо терористи оголосили евакуацію людей з ОРДЛО

Україна не має жодних планів наступу.

Масова евакуація жителів тимчасово окупованих районів Донбасу на територію Ростовської області Російської Федерації, про яку оголосив ватажок терористичної т. зв. "ДНР" Денис Пушилін, є елементом спланованої масштабної провокації РФ, котра може передувати можливому наступу.

Таку думку висловив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак в коментарі OBOZREVATEL.

За його словами, провокація росіян розпочалася ще 17 лютого, коли бойовики обстріляли цивільні об’єкти на тимчасово окупованому Донбасі.

"Наскільки я розумію, провокація розпочалася у четвер (17 лютого. – Ред.) масовим обстрілом уздовж усієї лінії розмежування. Причому, обстріли велися по цивільних об’єктах, досить часто вони велися з цивільної забудови, де у нас діє заборона на відкриття вогню у відповідь. Але була надія на відповідь наших військ", – пояснив Гримчак.

Він додав, що майже одразу після обстрілів російські пропагандистські телеканали почали звинувачувати в цьому Україну.

"Мені здається, що ця команда на евакуацію – це саме підготовка до масштабної провокації або до наступу", – припустив Гримчак і зауважив, що у нинішній ситуації Україні необхідно підсилювати ЗСУ, адже жодних планів наступу Україна не має.

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