Підготовка до саміту ЄС у Лондоні та заяви Макрона: головні новини ночі 2 березня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 2 березня 2025 року:
- "Якщо хтось грається у Третю світову війну, то його звати Путін": Макрон підтримав Зеленського Читати далі –>
- "Мир" на умовах агресора називається капітуляцією — Павел Читати далі –>
- Очевидне призначення американців – бути на боці українців — Макрон Читати далі –>
- Велика Британія посилить обороноздатність України 2,26 мільярдами фунтів стерлінгів Читати далі –>
- Саміт лідерів ЄС у Лондоні: що обговорюватимуть Читати далі –>
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