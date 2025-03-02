Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Підготовка до саміту ЄС у Лондоні та заяви Макрона: головні новини ночі 2 березня 2025 року

Підготовка до саміту ЄС у Лондоні та заяви Макрона: головні новини ночі 2 березня 2025 року

Європейські лідери зберіться у Великій Британії, щоб обговорити ситуацію в Україні / Фото: pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 2 березня 2025 року:

  • "Якщо хтось грається у Третю світову війну, то його звати Путін": Макрон підтримав Зеленського Читати далі –>
  •  "Мир" на умовах агресора називається капітуляцією — Павел Читати далі –>
  • Очевидне призначення американців – бути на боці українців — Макрон Читати далі –>
  • Велика Британія посилить обороноздатність України 2,26 мільярдами фунтів стерлінгів Читати далі –>
  • Саміт лідерів ЄС у Лондоні: що обговорюватимуть Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація