Підготовка до зустрічі Блінкена та Лаврова і допомога США Україні. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- США останнім часом надали найбільшу допомогу Україні. Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі. Читати далі –>
- Чергові кроки зовнішньої політики щодо Білий дім обговорюватиме після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен повернеться з переговорів у Женеві з російським міністром Сергієм Лавровим. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі під час регулярного брифінгу. Читати далі –>
- Держсекретар США Ентоні Блінкен у Женеві на зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим Вашингтон спробує зрозуміти, чи готова Москва слідувати шляхом дипломатії у врегулюванні ситуації з російською агресією навколо України. Читати далі –>
- Глава МЗС Австрії Александер Шалленберг закликав Росію "забрати руки від України" та нагадав про серйозні наслідки для РФ у разі подальшої агресії. Читати далі –>
- Сотні військовослужбовців Великої Британії можуть бути відправлені до сусідніх з Україною країн Північноатлантичного альянсу, щоб діяти як стримувальний фактор для РФ. Про це пише The Times з посиланням на джерела у британському міністерстві оборони. Читати далі –>