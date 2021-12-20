Підготовка не ведеться: у Путіна заявили, що не отримали жодних пропозицій щодо зустрічі з Зеленським

Підготовка не ведеться: у Путіна заявили, що не отримали жодних пропозицій щодо зустрічі з Зеленським

У Кремлі заперечують отримання відповідних пропозицій від Києва.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що наразі зустріч Путіна і Зеленського не готується, оскільки Росія не отримувала від України такої пропозиції.

Про це прессекратар Путіна заявив журналістам 20 грудня, повідомляють російські ЗМІ.

"Якої-небудь субстантивної підготовки зустрічі двох президентів не ведеться, жодних конкретних пропозицій ми від наших українських колег не отримуємо", - заявив Пєсков.

На запитання, чи сприятиме зустрічі Путіна та Зеленського підписаний українським лідером закон про спрощення набуття громадянства України деяким категоріям громадян, зокрема росіянам, речник Кремля відповів: "Навряд чи цей фактор може грати роль у підготовці зустрічі очільників держав".

Варто зазначити, що 16 грудня Пєсков заявляв, що Володимир Путін готовий провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, мовляв, Росія зацікавлена у діалозі і, мовляв, Путін відкритий для діалогу. Утім, Пєсков зазначив, що така потенційна зустріч має бути "орієнтованою на конкретний результат".

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що готовий до прямих переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, а також до будь-якого формату перемовин з РФ.

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