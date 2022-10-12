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"Підготовка в Білорусі низки терактів": про що 11 жовтня брехала російська пропаганда

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"Підготовка в Білорусі низки терактів": про що 11 жовтня брехала російська пропаганда

Фото: pixabay.com

Окупанти продовжують поширювати фейки та пропаганду.

Центр протидії дезінформації виявив, що протягом 11.10.2022 окупанти поширили низку фейків та дезінформацію. 

Фейк

Глава КДБ Білорусі І.Тертель повідомив про «підготовку в республіці серії терактів з урахуванням створення спільного угруповання збройних сил із РФ … на території Польщі, Литви та України створюються терористичні групи, які підтримують спецслужби країн Заходу».

Дезінформацію

Окремі ЗМІ РФ повідомили, що «масовані пуски ракет російська сторона сьогодні не здійснювала, а всі подібні повідомлення створюються Центрами ІПсО лише з однією метою – повідомити, що нібито випущені ракети успішно збиті».

Фейк

Ворожі Telegram-канали повідомили, що «після «прильоту» у Вишгороді розпочалася велика пожежа на Київській гідроакумулювальній електростанції», однак така інформація не відповідає дійсності.

Нагадаємо, що крім війни на полі бою, Росія веде інформаційну війну, спрямовану на те, щоб посіяти хаос та паніку серед мирного населення. Серед найбільш поширюваних фейків - нібито "втеча" українського президента та "наступ" армії Білорусі.

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Дата публікації
Перегляди
625
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