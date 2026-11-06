ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
379
Час на прочитання
1 хв

Підготовка до переговорів в Абу-Дабі та нова допомога для України: головні новини ночі 6 листопада 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
США, Україна, Росія

США, Україна, Росія / © ТСН

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 6 листопада 2026 року:

  • Іспанія надає Україні €437 мільйонів військової допомоги: що обговорили Зеленський і Санчес Читати далі –>

  • Литва виділила €12,3 мільйона на підтримку українців: на що спрямують кошти Читати далі –>

  • США готують переговори України та РФ в Абу-Дабі: Кушнер заявив про серйозні пропозиції Читати далі –>

  • Боротьба за останні мандати у США: в одному з округів кандидатів розділяють 280 голосів Читати далі –>

  • Росія ігнорує наказ зупинити війну: Мельник закликав ООН відреагувати Читати далі –>

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie