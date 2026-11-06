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Підготовка до переговорів в Абу-Дабі та нова допомога для України: головні новини ночі 6 листопада 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 6 листопада 2026 року:
Іспанія надає Україні €437 мільйонів військової допомоги: що обговорили Зеленський і Санчес Читати далі –>
Литва виділила €12,3 мільйона на підтримку українців: на що спрямують кошти Читати далі –>
США готують переговори України та РФ в Абу-Дабі: Кушнер заявив про серйозні пропозиції Читати далі –>
Боротьба за останні мандати у США: в одному з округів кандидатів розділяють 280 голосів Читати далі –>
Росія ігнорує наказ зупинити війну: Мельник закликав ООН відреагувати Читати далі –>
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