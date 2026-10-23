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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Підготовка до зими на тлі «Зеленого щита» ДБР: керівництво ДП «Ліси України» про корупцію, перевірки та підготовку до зими

У регіональних філіях державного підприємства провели 39 обшуків. Під підозрою 23 фігуранти, 11 осіб під вартою. Відкрито 12 кримінальних проваджень. В матеріалі Главред детально про справи та підготовку країни до опалювального сезону.

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Підготовка до зими на тлі «Зеленого щита» ДБР: керівництво ДП «Ліси України» про корупцію, перевірки та підготовку до зими

Державне підприємство «Ліси України» продовжує роботу, попри масштабні зміни у керівній ланці та слідчі дії щодо попередньої команди. За даними ЗМІ, новій команді вдалось втримати ключові процеси і покращити показники державного підприємства. Зокрема, у сфері заготівлі деревини. Попит на дрова зростає, і регіональні філії ДП «Ліси України» попит людей задовльняють.

За словами Зубовича, фінансові показники компанії вдалось покращити. А надходження до бюджету (у вигляді податків та зборів — ред.) збільшено більше, ніж на 4 мільярди гривень.

«Станом на вересень 2026, майже на 10% вищий показник заготівлі деревини. Загальний обсяг заготівлі — 9 мільйонів м³деревини. Збільшено і завдання на кінець 2026 року: за весь 2025 — ДП „Ліси України“ заготувало 11,4 млн м³. На цей рік плануємо 12,5 млн м³. Тож, процес триває, навіть попри цілий комплекс викликів всередині галузі», — зазначив Главреду Зубович.

Триває і заготівля деревини для потреб сил оборони. За 9 місяців 2026, ДП «Ліс України» передало силам оборони 239,7 тис. м³. За даними керівництва державного підприємства, це на 157 тис. м³ більше, ніж за аналогічний період минулого року.

«Щодня десь приблизно по 1 000 м³ на сили оборони йде. Для розуміння, це приблизно 25 вагонів деревини щоденно відправляється на фронт. По лідерам з відвантажень: Рівненська, Чернігівська, Харківська, Житомирська та Сумська області», — заявив керівник державного підприємства.

За словами голови комісії з перетворення Державного підприємства «Ліси України», Ігоря Зубовича, матеріали проваджень правоохоронців ще раз демонструють важливість змін у державному підприємстві.

«Питання є і на місцях, і щодо загального стану справ на підприємстві. Над вирішеннями проблем зараз і працюємо. Кадрове питання в пріоритеті у нової команди», — зазначив голова комісії з перетворення ДП «Ліси України» Ігор Зубович.

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