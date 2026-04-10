Підготовка українців до нацспротиву: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Що передбачає закон про нацспротив

Закон покликаний замінити модель базової загальновійськової підготовки для студентів новим підходом, що інтегрується в освітній процес та охоплює всі рівні освіти — від середньої до вищої.

У закладах освіти з’явиться дисципліна «Основи національного спротиву», а викладання предмета «Захист України» буде оновлено та вдосконалено.

Також передбачається створення спеціалізованих Центрів підготовки громадян до національного спротиву, призначених для проведення практичних занять. Стрільби відбуватимуться, зокрема, на полігонах ЗСУ, сертифікованих стрільбищах та на сучасних інтерактивних тренажерах.

Регламентується, що особи, чиє віровчення не дозволяє користуватися зброєю, зможуть замінити «збройні» модулі курсу іншими складовими підготовки.

Особи з інвалідністю або ті, хто втратив працездатність, зможуть бути вільні від практичних занять.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про підготовку громадян до національного спротиву, який стосується зокрема студентів і школярів.

«Йдеться про базові безпекові навички: розуміння сучасних викликів, дії в кризових ситуаціях, збереження життя та здоров’я і основи домедичної допомоги. У час, коли країна боронить свою незалежність, такі знання мають бути доступними для всіх студентів», — зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.