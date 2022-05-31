"Підірве спроможність фінансувати війну": міністр енергетики оцінив втрати Росії від нафтового ембарго ЄС

Після запровадження Євросоюзом ембарго на російську нафту та нафтопродукти РФ втратить 1/3 частини її військового бюджету 2021 року. Окрім того, рішення ЄС підірве спроможність Кремля фінансувати війну в Україні.

Заборона є частковою і поширюватиметься на танкерну нафту та нафтопродукти, а отже – 2/3 постачання до Євросоюзу.

Про це міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив у Мережі 31 травня.

Він зауважив, що поки що ЄС залишає тимчасовий виняток для трубопровідної нафти, проте до кінця 2022 року імпорт російської нафти до Євросоюзу має скоротитися на 90%.

Галущенко навів дані видання Bloomberg, яке оцінює річні збитки Росії від нафтового ембарго Євросоюзу в розмірі близько 10 млрд дол. Адже Росія буде змушена продавати свою нафту до Азії зі значним дисконтом.

Окрім того, ще 12 млрд дол. збитків Росія зазнає внаслідок відмови Польщі та Німеччини від її нафти, яку країни отримують через північну нитку нафтопроводу "Дружба". Все разом це становитиме 1/3 військового бюджету РФ 2021 року.

"На жаль, забанити нафту не вийшло одномоментно. Але сам факт ембарго зробить російську нафту ще більш "токсичною", відкриє шлях новим постачальникам, підірве економічну спроможність Кремля фінансувати війну", – пояснив міністр енергетики.

Він додав, що невдовзі Росія більше не зможе нікому нав'язувати свою волю через шантаж енергоносіями, а такожне зможе вести війни через відсутність зброї та грошей.

Нагадаємо, голова Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що країни Єврозоюзу домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

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