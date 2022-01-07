"Підірве єдність європейських союзників": Держдеп занепокоєний можливим запровадженням санкцій проти "Північного потоку-2"

Водночас Держдеп готовий працювати з Конгресом над стримуванням російської агресії в Україні.

Державний департамент США занепокоєний запровадженням санкцій проти "Північного потоку-2" на рівні закону, який проштовхує сенатор-республіканець Тед Круз, оскільки він може підірвати єдиний фронт заходів у відповідь на ймовірну агресію Росії проти України.

Про це заявив речник Держдепу Нед Прайс, - пише Укрінформ.

"Наше занепокоєння полягає в тому, що в разі ухвалення цей закон лише підірве єдність серед наших європейських союзників у вирішальний момент, коли нам необхідно виступити єдиним фронтом у відповідь на російські загрози щодо України", - сказав він.

За словами Прайса, Держдеп готовий працювати з Конгресом над стримуванням російської агресії в Україні. "На жаль, ця поправка, за нашою оцінкою, не є справжнім зусиллям з протидії подальшій російській агресії чи із захисту України", - додав він.

У грудні Круз досяг домовленостей з демократами про те, що вони до 14 січня проголосують за санкції проти газопроводу, замість цього республіканці не блокуватимуть у Конгресі схвалення десятків кандидатур послів, призначених президентом Джо Байденом.

Слід зазначити, що 29 грудня ко мпанія Nord Stream 2 AG повідомила про завершення процедури заповнення газом другої нитки російського газопроводу "Північний потік – 2", який буде надходити до Європи в обхід України.

Як повідомлялося, 22 листопада США схвалили санкції проти двох суден та пов'язаних з РФ компаній, які беруть участь у реалізації проєкту російського газопроводу "Північний потік-2".

Російська Федерація вважає нові санкції США проти газопроводу "Північний потік-2" незаконними та неправильними.

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