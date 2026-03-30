"Підірвемо все!": Трамп виступив із жорсткою заявою щодо Ірану

Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що країна веде серйозні переговори з «новим та більш розумним режимом Ірану» щодо припинення військових операцій. Американський лідер попередив: якщо невдовзі угоди не буде, штати підірвуть острів Харг та інші стратегічні об’єкти іранців.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Трамп про Іран

За словами Трампа, нараз вже досягнуто значного прогресу. Водночас він прогнозує наслідки можливого недосягнення домовленостей.

«Але якщо з якоїсь причини найближчим часом не буде досягнуто угоди, що, ймовірно, станеться, і якщо Ормузька протока не буде негайно „відкрита для бізнесу“, ми завершимо наше чудове „перебування“ в Ірані, підірвавши та повністю знищивши всі їхні електростанції, нафтові свердловини та острів Харг (і, можливо, всі опріснювальні установки!), яких ми навмисно ще не „торкалися“, — пригрозив Трамп.

Він додає, що це буде «помстою» за численних американських солдатів та інших, яких Іран знищив і вбив протягом 47-річного «терору» старого режиму.

Нагадаємо, Трамп зробив Венса головним переговірником щодо Ірану. За його словами, це — «останній шанс» на врегулювання конфлікту. «Якщо іранці не зможуть укласти угоду з Венсом, вони взагалі не отримають жодної угоди. Це найкраще, що їм можуть запропонувати», — зазначає The Telegraph з посиланням на американських чиновників.

Як зазначалося, іранці відмовляються вести переговори з частиною представників адміністрації президента США Дональда Трампа. Повідомлялося, що бажаний переговірних для них — віцепрезидент Штатів Джею Ді Венс.