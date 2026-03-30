"Підірвемо все!": Трамп виступив із жорсткою заявою щодо Ірану
Трамп пригрозив Ірану підривом ключових стратегічних об’єктів, якщо конфлікт не буде врегульовано найближчим часом.
Президент США Дональд Трамп заявив, що країна веде серйозні переговори з «новим та більш розумним режимом Ірану» щодо припинення військових операцій. Американський лідер попередив: якщо невдовзі угоди не буде, штати підірвуть острів Харг та інші стратегічні об’єкти іранців.
Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.
За словами Трампа, нараз вже досягнуто значного прогресу. Водночас він прогнозує наслідки можливого недосягнення домовленостей.
«Але якщо з якоїсь причини найближчим часом не буде досягнуто угоди, що, ймовірно, станеться, і якщо Ормузька протока не буде негайно „відкрита для бізнесу“, ми завершимо наше чудове „перебування“ в Ірані, підірвавши та повністю знищивши всі їхні електростанції, нафтові свердловини та острів Харг (і, можливо, всі опріснювальні установки!), яких ми навмисно ще не „торкалися“, — пригрозив Трамп.
Він додає, що це буде «помстою» за численних американських солдатів та інших, яких Іран знищив і вбив протягом 47-річного «терору» старого режиму.
Нагадаємо, Трамп зробив Венса головним переговірником щодо Ірану. За його словами, це — «останній шанс» на врегулювання конфлікту. «Якщо іранці не зможуть укласти угоду з Венсом, вони взагалі не отримають жодної угоди. Це найкраще, що їм можуть запропонувати», — зазначає The Telegraph з посиланням на американських чиновників.
Як зазначалося, іранці відмовляються вести переговори з частиною представників адміністрації президента США Дональда Трампа. Повідомлялося, що бажаний переговірних для них — віцепрезидент Штатів Джею Ді Венс.