"Підлітний час ракет до Москви зменшиться": Путін оцінив наслідки вступу України в НАТО

Російський президент боїться, що Альянс розмістить в Україні свої ракети.

Президент Росії Володимир Путін оцінив наслідки вступу України в НАТО.

Про це він заявив в ефірі російського телеканалу "Росія 1".

Путін вважає, що розмови про можливість вступу України в Альянс не є "базіканням".

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"З приводу вступу України в НАТО. Так, я бачу коментарі (російських — Ред.) засобів масової інформації та політиків. Всі так трошки посміюються над Володимиром Зеленським, кажуть, все це базікання, нічого тут не буде, і так далі. У мене інша думка", — заявив глава країни-агресора.

Російський президент боїться, що час підльоту ракет НАТО до кордонів РФ значно скоротиться.

"Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракети від Харкова чи Дніпропетровська (Дніпра — Ред.) до Москви зменшиться до семи-десяти хвилин. Це для нас червона лінія чи ні", — зазначив Путін.

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"Американські партнери говорять, що нічого не обіцяли (про вступ України в НАТО — Ред.). Звідки ми це знаємо? Можна собі уявити, що план вступу України в НАТО обговорюється, у всякому разі, ніхто не каже "ні", — підсумував Путін .

Раніше Володимир Путін висловився про нову форму збірної України, яка "підірвала" Росію.

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