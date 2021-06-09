"Підлітний час ракет до Москви зменшиться": Путін оцінив наслідки вступу України в НАТО

Російський президент боїться, що Альянс розмістить в Україні свої ракети.
Президент Росії Володимир Путін оцінив наслідки вступу України в НАТО.
Про це він заявив в ефірі російського телеканалу "Росія 1".
Путін вважає, що розмови про можливість вступу України в Альянс не є "базіканням".
"З приводу вступу України в НАТО. Так, я бачу коментарі (російських — Ред.) засобів масової інформації та політиків. Всі так трошки посміюються над Володимиром Зеленським, кажуть, все це базікання, нічого тут не буде, і так далі. У мене інша думка", — заявив глава країни-агресора.
Російський президент боїться, що час підльоту ракет НАТО до кордонів РФ значно скоротиться.
"Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракети від Харкова чи Дніпропетровська (Дніпра — Ред.) до Москви зменшиться до семи-десяти хвилин. Це для нас червона лінія чи ні", — зазначив Путін.
Глава РФ заявив, що не знає, до яких домовленостей прийшли Україна і НАТО
"Американські партнери говорять, що нічого не обіцяли (про вступ України в НАТО — Ред.). Звідки ми це знаємо? Можна собі уявити, що план вступу України в НАТО обговорюється, у всякому разі, ніхто не каже "ні", — підсумував Путін .
Раніше Володимир Путін висловився про нову форму збірної України, яка "підірвала" Росію.
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