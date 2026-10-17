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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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13
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«Підлий і боягузливий вчинок»: у США рознесли Трампа через «підлещування до Путіна»

У Штатах спалахнув скандал через рішення Трампа щодо агресорки Росії.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь, який працював над так званим «законом Грема», розкритикував президента Дональда Трампа через відмову посилювати тиск на Росію відповідно до цього документа.

Про це Блюменталь написав у соцмережі X.

За словами сенатора, рішення очільника Білого дому суперечить позиції більшості американців і їхніх представників у Конгресі США.

«Дональд Трамп вкотре підтверджує, що він виступає на боці кровожерливого головоріза та тих, хто сприяє російській військовій машині, і проти більшості американців, їхніх представників в обох палатах Конгресу та наших європейських союзників», — написав демократ.

Він додав, що таке рішення Трампа не має жодного стосунку до національної безпеки самої Америки, а пов’язані лише з підлещуванням до «фюрера» Володимира Путіна.

«Сподіваюся, що мої колеги-республіканці приєднаються до мене у засудженні цього підлого та боягузливого вчинку», — наголосив сенатор.

Зауважимо, Дональд Трамп підписав указ про реалізацію Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 (закон Грема — ред.), яким скасував застосування частини санкцій, обмежень і тарифів, передбачених цим законом щодо Росії. Послаблення також стосуються частини обмежень щодо російських банків, державних підприємств, чиновників, інвестицій тощо.

Обурення у США діями Трампа

Американська блогерка-прихильниця Трампа Лора Лумер заперечила твердження президента США про те, що Володимир Зеленський нібито заважає досягненню миру в Україні. На її думку, навіть проведення виборів не змусить Кремль припинити війну. Вона наголосила, що саме Росія є агресором.

Водночас республіканці й колишні посадовці з нацбезпеки повстали проти політики Трампа щодо України. Конгресмен від Небраски Дон Бейкон порівняв нинішню політику американського лідера з умиротворенням агресора, яке проводив колишній британський прем’єр Невілл Чемберлен щодо Адольфа Гітлера.

Зокрема, однопартієць Трампа, сенатор Том Тілліс ініціює розслідування через проблеми із супутниковим зв’язком, які виникли в українських військових на тлі обмежень Starlink. З його слів, «у найкращому разі це була неприйнятна помилка або недогляд, а в найгіршому — свідоме рішення».

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