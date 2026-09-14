Підозра директору НАБУ і відставка Кравченка: Єврокомісія відреагувала

Семен Кривонос.

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Європейська комісія стежить за перебігом антикорупційних розслідувань в Україні, однак не коментує окремі кримінальні справи.

Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, відповідаючи на запитання «Радіо Свобода» щодо підозри, яку генеральний прокурор Руслан Кравченко висунув директору НАБУ.

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З його слів, у Брюсселі знають про останні події. Водночас він наголосив, що Європейський Союз дотримується політики нульової толерантності до корупції.

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«Дозвольте чітко висловитися щодо корупції: ЄС дотримується політики нульової толерантності до неї. І ми нагадуємо, що боротьба з корупцією є центральним елементом для будь-якої країни, яка прагне приєднатися до ЄС», — наголосив Мерсьє.

Посадовець додав, що боротьба з корупцією передбачає роботу із її запобігання, розслідування та притягнення винних до відповідальності, а також забезпечення верховенства права. З його слів, Україна як майбутня держава-член ЄС має гарантувати захист незалежних антикорупційних органів та повинна забезпечити можливість повноцінно виконувати свою роботу.

Гійом Мерсьє підтвердив, що так званий план Качки–Кос, який передбачає 10 пріоритетних реформ для України, містить положення про реформу відбору генерального прокурора на конкурсній основі. Україна погодила з Єврокомісією перелік реформ, спрямованих на зміцнення верховенства права та боротьбу з корупцією.

«Цей перелік справді включає реформу щодо генерального прокурора. Тож тепер українська влада має продовжувати цю роботу послідовно й ефективно», — наголосив Мерсьє.

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Речник зауважив, що сам факт розслідування резонансних справ на високому рівні свідчить про наявність в Україні відповідних інституцій, зокрема антикорупційних органів, які здатні виконувати свою роботу.

«У цьому сенсі це демонструє готовність влади забезпечувати роботу цих органів і функціонування відповідної системи. Що ж до самих розслідувань та конкретних справ, їх я коментувати не можу», — резюмував Мерсьє.

Нагадаємо, 14 вересня генпрокурор Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Він також опублікува відео з матеріалами проваджень, з яких випливає, що директора його підозрюють у підкупі виборців і фіктивному всиновленні дитини з метою уникненя відповідальності в суді.

НАБУ і САП назвали дії генпрокурора «системною атакою». У заяві наголошують, що наразі Кривоносу офіційно ніхто підозру не вручав. Крім того, НАБУ заперечило слова Кравченка про нібито вилучення кримінальних проваджень.

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Тим часом президент України Володимир Зеленський відреагував на підозру Кривоносу, а також закликав Раду підтримати негайне звільнення Кравченка. У парламенті з’явилося відповідне подання. Комітет ВР одноголосно підтримав його.

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