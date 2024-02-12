Підозра Пашинському: в СБУ заявили про привласнення нафтопродуктів, призначених для ЗСУ

НАБУ, САП та СБУ оголосили підозру колишньому нардепу Сергію Пашинському та його бізнес-партнеру у незаконному привласненні нафтопродуктів і завдаванні державі майже 1 млрд грн збитків.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ. Зауважимо, там не вказали імені Пашинського, однак з контексту зрозуміло, що йдеться саме про нього.

Правоохоронці за матеріалами Держаудитслужби оголосили підозру колишньому народному депутату, його бізнес-партнеру та чотирьом їхнім спільникам. Вони підозрюються у незаконному привласненні та продажі 97 тис. т конфіскованих державою нафтопродуктів, які повинні були піти на потреби армії.

Спеціалісти Держаудитслужби встановили, що внаслідок цих оборудок протягом 2014-2017 років державному бюджету було завдано збитків на майже 1 млрд грн.

Підозра була оголошена за статтями 191 та 255 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній.

Що відомо про конфісковані нафтопродукти Курченка і до чого тут Пашинський

2014 року держава конфіскувала майже 100 тис. т нафтопродуктів у структур олігарха Сергія Курченка, який після Революції Гідності втік до Росії. Слідство встановило, що за допомогою політичного лобі екснардепа ці нафтопродукти були передані для реалізації профільному держпідприємству задля наповнення держбюджету. На той час це держпідприємство очолювали керівники, підконтрольні бізнес-партнеру ексдепутата.

"За вказівкою фігурантів справи посадовці цього держпідприємства сприяли продажу майже 100 тисяч тонн нафтопродуктів за суттєво заниженими цінами групі компаній, власником якої був бізнес-партнер ексдепутата. За даними слідства, далі ці нафтопродукти реалізовувались на заправках цієї групи компаній та в інших мережевих АЗС, а отриманий дохід концентрувався у бенефіціарів схеми", – пояснили в СБУ.

Там також вказали, що для створення видимості, що арештовані нафтопродукти були передані для потреб Міноборони, держпідприємство провело відповідні постачання на комерційній основі, за які міністерство розрахувалося у повному обсязі. Однак Міноборони отримало всього 1,6% із "нафтопродуктів Курченка". Решта – нафтопродукти, закуплені у тієї ж групи компаній, яка закуповувала їх у Росії та Білорусі. Водночас фігуранти реалізували таку ж номенклатуру товару на свою групу компаній за ціною вдвічі нижчою, ніж на ЗСУ.