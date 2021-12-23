Підозра Порошенку у держзраді: на експрезидента чекають в ДБР, він - за кордоном

Підозра Порошенку у держзраді: на експрезидента чекають в ДБР, він - за кордоном

Порошенко перебуває у Польщі.

У Державному бюро розслідувань сьогодні, 23 грудня, чекають на експрезидента Петра Порошенка.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 23 грудня.

Порошенка викликають на допит у справі про державну зраду. Днями йому висунули у ній підозру. Надіслали її поштою за домашньою адресою. Авдокати Порошенка заявляють, що підозра незаконна, бо вручена не особисто.

Сам колишній президент заявив, що зараз перебуває у Польщі. До ДБР прийде, але лише тоді, коли повернеться. За його словами, це буде не раніше ,ніж на початку січня.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань офіційно підтвердило і опублікувало відео про вручення підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозру вручили у справі про так звану "вугільну держзраду". Йдеться вчинення злочинів, передбачених ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичних організацій) Кримінального кодексу України.

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