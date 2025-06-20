Віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності України Олексій Чернишов / © Міністерство національної єдності

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Віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності України Олексій Чернишов перебуває у затяжному відрядженні за кордоном, тоді як НАБУ і САП затримують його колишніх підлеглих у справі, що завдала державі збитків на понад 1 млрд грн. Йдеться про ймовірну корупційну схему передавання землі забудовнику Сергію Копистирі в обхід законодавства, до якої міг бути причетний сам Чернишов, коли очолював Мінрегіон.

Про це йдеться в матеріалі «Української правди».

Йдеться про справу щодо можливого отримання хабаря Чернишовим та його оточенням від власника групи компаній KSM Group, забудовника Сергія Копистири.

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У цій справі 2024 року суд дозволив НАБУ та САП провести обшуки у віцепрем’єра, але вони так і невідбулися. За даними джерел, причина — вплив директора НАБУ Семена Кривоноса на детективів. Журналісти також зафіксували таємний візит Чернишова до бюро.

Згідно з ухвалою суду, чиновники Мінрегіону протягом 2021-2022 років, коли саме Чернишов очолював це відомство могли бути причетними до незаконного передавання Копистирі земельної ділянки для будівництва житлового комплексу.

Близько місяця тому правоохоронці таки провели обшуки в Чернишова — майже через рік після першої ухвали суду.

Що відомо про відрядження Чернишова та затримання його оточення?

Чернишов у ніч проти 11 червня вирушив у закордонне відрядження. Того ж тижня до Польщі вирушив інший фігурант справи — радник міністра розвитку громад та територій на громадських засадах Максим Горбатюк. Його затримали у Польщі. 2022 року Горбатюк разом із Чернишовим перейшов працювати у «Нафтогазі» на посаду комерційного директора однієї з дочірніх компаній.

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Журналісти не знають, чи це Горбатюк знав про слідчі дії та тікав, чи це був звичайний збіг.

Протягом тижня було затримано Василя Володіна, який був держсекретарем Мінрозвитку громад під часкерівництва Чернишова. Пізніше Володін став членом правління «Нафтогазу».

Під час засідань Вищого антикорупційного суду прокурори озвучували матеріали справи, у яких, за версією слідства, описано роль Чернишова у схемі, яка під час повномасштабної війни могла завдати державі збитків на понад 1 млрд грн.

За словами прокурора, не пізніше грудня 2021 року Копистира розробив злочинний план отримання ТОВ «Сітігазсервіс» для забудови всупереч встановленому законом порядку земельної ділянки. Для втілення цього плану забудовник залучив Чернишова. Своєю чергою віце-прем’єр задля конспірації доручив вести комунікацію між Копистирою та Татаренком своїй довіреній особі — Горбатюку. За версією слідства, Горбатюк мав доступ до документів, що стосуються земельної ділянки та інформував Татаренка про розгляд угосподарських судах щодо цієї ділянки.

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Прокурор заявив, що Чернишов разом із іншими особами (Копистира, Татаренко, Володін, Горбатюк, Сушон) втілив спільний злочинний план у життя. Зокрема, зловживаючи посадою, він підписав наказ міністерства, яким держмайно передали ДП «Укркомунобслуговування» — фактично в інтересах приватної компанії «Сітігазсервіс».Відбулося це всупереч службовим інтересам і на користь учасників змови.

Повідомляється, що 21 жовтня 2022 року Копистира, Горбатюк і Чернишов зустрілися у Мінрозвитку громад для обговорення того, як далі незаконно забезпечит «Сітігазсервісу» землю для забудови, порушуючи встановлені правила. У листопаді Чернишов написав заяву про відставку з посади міністра розвитку громад та територій, і парламент задовольнив її.

13 червня 2025 року суд відправив під варту Горбатюка, а 17 червня — Володіна. Своєю чергою Чернишов, який перебуває в цей час за кордоном, вирушив із Чехії до Відня.

Зустрічі Чернишова за кордоном

Журналісти поцікавилися у трьох організацій, з якими Чернишов зустрічався у Відні, коли саме представники міністра почали організацію цих зустрічей. Так, у Федеральному міністерстві європейських та міжнародних справ Австрії відповіли, що запит на зустріч надійшов за день до неї. На думку журналістів, ця відповідь вказує на те, що відрядження міністра до Відня могло бути організованим буквально «з коліс» –майже день у день.

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Окрім того, 10 червня Чернишов анонсував проведення форуму на 17 червня, але так і не прибув туди, долучившись до події онлайн із Відня. Як з’ясували журналісти, міністр тоді перебував у п’ятизірковому готелі Steigenberger Hotel Herrenhof.

Під час перебування Чернишова у Відні відбулося ще одне засідання ВАКС щодо Копистири. Прокурор озвучив версію слідства: міністр, діючи через довірену особу — радницю патронатної служби Мінрозвитку громад Марину Медведєву, брав участь в адмініструванні процесу отримання хабаря у вигляді квартир.

Відрядження Чернишова затягнулося на другий тиждень. За словами джерел УП в політичних колах, якби заразміністра звільнили з посади, це було визнанням факту корупції серед високопосадовців у оточенні президента.

«Дозволити вручити підозру віцепрем’єр-міністру — потрапити в заголовки з корупційним рекордом. Посадовець такого рівня за президентства Володимира Зеленського ще не отримував підозру в корупції. Як і за жодного з попередніх президентів», — йдеться у статті.

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За даними джерел УП, наразі команда Чернишова активно працює над пошуком можливих варіантів для зустрічей за кордоном, аби продовжувати «марафон» єдності.

Нагадаємо, напередодні з’явилися чутки про начебто втечу Чернишова за кордон через підозру, яку йому готують правоохоронці. Своєю чергою в Міністерстві національної єдності повідомили, що очільник відомства перебуває у плановому відрядженні у країнах Євросоюзу.