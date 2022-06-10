Підозру в держзраді оголосили близькому до Медведчука політтехнологу Погребинському

Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру в державній зраді політтехнологу Михайлу Погребинському, який є близьким до нардепа Віктора Медведчука, що й сам сьогодні перебуває під вартою.

Підозрюваний проводив пропагандистську діяльність, скеровану на просування вигідних Росії ідеологічних установок, чим сприяв у підривній діяльності проти України.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Зауважимо, що там не назвали ім'я підозрюваного, проте "Українська правда" з посиланням на джерела пише, що йдеться саме про Погребинського.

"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва політтехнологу та активному політичному коментатору заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України)", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Там додали, що згідно з висновком комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, висловлювання підозрюваного в інтерв’ю та телеефірах є свідомими та такими, що спрямовані на надання РФ допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, завдають шкоди безпеці держави в інформаційній сфері та є формою підривної діяльності проти неї.

Водночас за даними СБУ, спецслужба під час обшуків ще в березні 2022 року вилучила аналітичні матеріали щодо проведення "денацифікації та демілітаризації України". Тож наразі проводиться перевірка щодо можливого використання цих та інших матеріалів під час планування повномасштабного вторгнення Росії.

Фото: СБУ

"Діючи в якості "експерта", він неодноразово брав участь в ефірах телевізійних передач, ток-шоу та інтерв’ю, поширюючи напрацьовані російські меседжі, спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в нашій державі, деморалізацію української армії, формування негативного іміджу України на міжнародній арені", – повідомили у столичній прокуратурі.

Там додали, що упродовж 2021 року політтехнолог взяв участь у десятках пропагандистських програм на російському телебаченні, записи яких опубліковані у вільному доступі в Інтернеті.

Зауважимо, що підозрюваному загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, 27 березня генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що в Погребинського провели обшуки, проте його самого тоді не затримали.

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