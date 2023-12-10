Підозрюваний у держзраді Шуфрич досі у Комітеті з питань свободи слова: чи можна його вигнати

За словами нового очільника Комітету, призначеного замість Шуфрича, скандальний нардеп лишається членом цього Комітету, доки суд не признає його винним.

Підозрюваний у держзраді нардеп Нестор Шуфрич залишається у Комітеті з питань свободи слова до вироку суду.

Про це в інтерв'ю "Громадському радіо" заявив новий голова комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, який замінив Шуфрича на цій посаді.

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"У нас є два сценарії. Перший сценарій – це справа, по якій його арештовано і по якій тривають слідчі дії щодо державної зради. Якщо її буде доведено до вироку у кримінальному провадженні, він залишиться без мандата. І, відповідно, Нестор Шуфрич позбудеться і місця в комітеті.

До моменту, поки вироку немає, він як вибраний суспільством народний депутат, попри те, що до нього є великі питання нашої правоохоронної системи, він залишається членом Комітету", – каже Юрчишин.

Голова Комітету уточнив, що Шуфрич не може відвідувати засідання комітету, не отримує зарплати. Але місце за ним зберігається до моменту або його особистої заяви про складання повноважень, або обвинувачувального вироку, що вступить в дію і це автоматично призведе до втрати мандата.

Вчора, 9 грудня Ярослав Юрчишин став Головою Комітету ВРУ з питань свободи слова.

Нагадаємо, 15 вересня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Служба безпеки України затримала Нестора Шуфрича у нього вдома - в селі Козин Київської області.

Того ж дня, 15 вересня, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Нестора Шуфрича. Його підозрюють у державній зраді.

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