Підозрюють у держзраді: поліція розпочала розслідування проти президента Південної Кореї

Поліція Південної Кореї розпочала розслідування щодо президента країни Юн Сок Йоля за підозрою у державній зраді через оголошення воєнного стану.

Про це повідомив Yonhap.

У зверненнях поданих до поліції згадується не лише президент, а й колишній міністр оборони Кім Йон Хьон, начальник штабу армії Пак Ан Су та міністр внутрішніх справ Лі Сан Мін.

Справу було відкрито після отримання двох звернень одне подала опозиційна Партія відновлення Кореї, а друге від групи з 59 активістів.

Окрім поліції, скарги зі звинуваченнями президента в державній зраді надійшли також до прокуратури та Управління з розслідування корупції для високопосадовців.

Правоохоронці мають провести власні розслідування або передати справу поліції.

Нагадаємо, опозиційна партія у Південній Кореї не налаштована на ширшу співпрацю з Україною. Поки в США не запрацює нова адміністрація президента Дональда Трампа, у західному таборі спостерігатиметься так званий політичний "вакуум", зокрема і з цього питання також.

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