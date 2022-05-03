Підозрюють у співпраці з окупантами: нардепа від "Слуги народу" виключили з фракції

Підозрюють у співпраці з окупантами: нардепа від "Слуги народу" виключили з фракції

Народного депутата від "Слуги народу" Олексія Ковальова виключили з провладної фракції у Верховній Раді.

Його підозрюють у співпраці з російськими окупантами в Херсонській області.

Про це повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

Як йдеться у заяві провладної фракції, Ковальов не виїхав з окупованих територій та спілкується з окупаційною владою. Також він не бере участі в національному спротиві, не відвідує засідання Верховної Ради. Керівництву фракції Ковальов не пояснив своєї поведінки. У заяві йдеться, що депутат Верховної Ради ймовірно є державним зрадником.

"На цьому тлі поведінка Ковальова є несумісною ані зі званням народного депутата України, ані тим більше - з членством у фракції "Слуга народу". Його поведінка не лише кидає тінь на імідж партії, яка його висунула кандидатом у народні депутати, і фракції, в якій він перебуває. Вона по суті є зрадою тих партійців і депутатів всіх рівнів, які сьогодні беруть участь у національному спротиві, перебуваючи на тимчасово захоплених територіях, служать у ЗСУ та, зокрема, підрозділах тероборони, допомагають армії та переселенцям, проводять перемовини з колегами з країн-союзників щодо розширення допомоги України", - йдеться у повідомленні.

"Слуга народу" звернулась до Офісу генерального прокурора та СБУ із закликом порушити кримінальну справу проти свого колишнього соратника.

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