Підпал авто Лероса: ДБР знайшло відео й підозрює інсценізацію самим нардепом

Людина, схожа на депутата Лероса, хотіла зімітувати напад на себе і підкупити співучасників.

Людина, схожа на депутата Гео Лероса, хотіла зімітувати напад на себе і підшуковувала співучасників для цього. Відео інциденту з’явилося у Мережі.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

За словами правоохоронців, відео під назвою "Появились новые подробности в поджоге Mercedes Benz Лероса" опублікували 13 вересня 2021 року на одному із Telegram-каналів.

На відео чоловік, зовні схожий на депутата Гео Лероса, за грошову винагороду підшукує співучасників, щоб зімітувати напад на себе — "задля створення ілюзії погроз, нібито, за політичну діяльність та з метою дискредитації органів державної влади".

На відео чоловік обговорює зі співрозмовником план використання цієї ситуації, як інформаційного приводу для подальших публічних виступів.

"За таких обставин дії вказаної особи можуть бути кваліфіковані за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину) та ч. 2 ст. 384 КК України (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу)", — йдеться в повідомленні.

Про цей інцидент ДБР проінформувало Офіс генпрокурора для надання правової оцінки та внесення інформації в ЄРДР.

Нагадаємо, що 28 серпня 2020 року нардеп Гео Лерос заявив про ймовірний підпал свого автомобіля. Інцидент він пов’язав з власною політичною діяльністю.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Ради побилися депутати Микола Тищенко та Гео Лерос.

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