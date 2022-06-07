Підписали ганьбу: Данілов розкритикував дипломатів, які причетні до Будапештського меморандуму

Дипломати, які у 1994 році уклали невигідний Будапештський меморандум, зараз мають сміливість знову пропонувати свої послуги.

Адже Будапештський меморандум не є юридично закріплений.

Про це 7 червня в етері телемарафону сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Те, що стосується Будапештського меморандуму, то там спочатку була певна кількість країн, а потім до гарантів безпеки був доданий Китай, від якого ми точно не отримаємо нічого. Але це вже минуле, 1994 рік. Треба було нашим дипломатам ретельніше тоді працювати, щоб цей меморандум був більше юридично захищений. Мене дивує, що дипломати, які у 1994 році все це зганьбили, зараз ходять і щось пропонують. Після тої ганьби 1994 року, я б на їхньому місці припинив з'являтися на очі нашого суспільства. А вони мають нахабство далі продовжувати пропонувати свої послуги", - сказав Данілов.

Нагадаємо, перед початком повномасштабного вторгнення Україна на основі Будапештського меморандуму запросила термінові консультації в Радбезі ООН.

Також Кулеба на засіданні Генасамблеї ООН пояснив, що Україна не планує повертати собі ядерну зброю.

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